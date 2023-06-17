Gültan Kışanak: Yeşil Sol tüm kentlerde aday çıkarmalı

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı Gültan Kışanak, Yeşil Sol Parti’nin (YSP) yerel seçimlerde tüm kentlerde aday çıkarması gerektiğini söyledi.

Gültan Kışanak. (Fotoğraf: Arşiv)

2019 yerel seçimlerinde HDP, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde aday çıkarmayarak AKP’nin kaybetmesini sağlamıştı.

HDP, 2023 genel seçimlerine Yeşil Sol Parti (Yeşil Sol) listesiyle girmiş, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş buna karşı çıktığını hatta partinin adayı olmak için başvurduğunu açıklamıştı. HDP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında Kışanak’ın da adı geçiyordu.

Bir Artı Bir’den İrfan Aktan’a konuşan Kışanak, Yeşil Sol’un bu seçimde tüm kentlerde aday çıkarması gerektiğini dile getirdi.

Kışanak, şunları söyledi:

*Yeşil Sol kesinlikle yerel seçimlerde tüm kentlerde aday çıkarma stratejisi izlemeli ve bunu ciddi bir şekilde planlamalı, çalışmalarına zaman geçirmeden başlamalı. Seçim süreçleri örgütlenme, halkla buluşma, halkı anlama, politikalarını halka anlatma, toplumsal zemindeki kırgınlıkları, gerilim ve kutuplaşmaları çözme süreçleridir. Demokratik siyaset açısından seçimin hedefi bir kişiyi bir koltuğa oturtmak değildir. Tabii ki nihai hedef sandıktan başarıyla çıkmak ve yönetime gelmektir. Ancak, bir parti izlediği politikaya inanan, güvenen toplumsal tabanı genişletmeden seçimi kazanamaz.

*Yeşil Sol’un temsil ettiği gelenek ne kadar güçlenirse, toplumsal uzlaşı zemini de o kadar güç kazanır. Bunun altını çizmek istiyorum. AKP’nin kurduğu sistem politik alanı iki partili sisteme doğru zorluyor. Bu nedenle radikal demokrasi ve barış ekseni kendi çizgisini koruma ve toplumla buluşturma mücadelesini her zamankinden daha güçlü yönetmeli. Demokrasi ve barış iklimi yaratmanın tek yolu budur.