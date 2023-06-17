Ankara’da ölüme neden olan böcek ilacı zehirlenmesinde iki kişi tutuklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenmeye ilişkin gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.

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Keçiören’de bir apartmanda dün iki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 10 kişininse etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik beş kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, ikisi adliyeye gönderildi.

Savcılıktan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ilaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından tutuklandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir daire sakininin evini ilaçlatmasının ardından olayın meydana geldiğini belirterek, şunları demişti: “İlaçlayan firma yetkilileri ‘Üç gün eve gelmeyeceksiniz’ diyor. Fakat kimyasal madde olduğu için havanın da sıcak olmasıyla genleşerek diğer dairelere sirayet ediyor. Şu an iki vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 39 yaşındaki annesi. Bu kızımızın babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakinimiz şu an hastanelere sevk edilmiş durumda.“

Çalışma başlatıldı

Bu arada Zehirlenme olayına yönelik güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AFAD bünyesindeki KBRN ekipleri tamamen boşaltılan apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçümü yaptıktan sonra binanın bulunduğu bölgeden ayrıldı. Apartmandaki kimyasal oranının hala çok yüksek oranda çıkması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.