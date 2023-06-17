İTÜ’de Mustafa Şentop’un oğlu için atanan dekan kadrolaşmaya devam ediyor

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) eski TBMM başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun kazanamadığı kadronun iptal edilip yenisinin açıldığı sırada atanan dekan, rektörlüğün istediği isimlerin fakülteye alınması için çalışmaya devam ediyor.

Fotoğraf: İTÜ

İTÜ’de geçen sene 24 Ekim’de bilgisayar mühendisliği bölümü için açılan bir kişilik araştırma görevlisi kadrosuna dönemin TBMM başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuştu. Ama kadro için yapılan sınavda Şentop ikinci olmuş, fakülte yetkilileri de Şentop’u geçen adayı kadroya alınması için üst mercilere bildirmişti.

Bunun üzerine rektör, dönemin bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü) başkanlarını ‘haşlamış’ ve sonrasında fakülte dekanıyla bölüm başkanları istifa etmişti. Şentop’un kazanamadığı sınav ve kadro da, yeniden ilan edilmek üzere iptal edilmişti.

Bu sırada yeni dekan ve bölüm başkanları atandı, yeni kadro ilanı da Şentop’un lehine eklenen şartlarla 31 Aralık’ta yayımlandı. Şentop, yeni yöneticilerin bulunduğu fakültedeki kadro ilanını, ilk sınavla benzer sonucu almasına rağmen bu sefer kapmıştı.

Kadrolaşmaya devam

Dekan olarak atanan elektrik ve elektronik hocası Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha’ysa, rektörün istediği akademisyenlerin fakülteye alınması için çalışmaya devam ediyor.

Söz konusu araştırma görevlisi ilanıyla birlikte aynı fakültede bulunan yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü için açılan öğretim üyesi kadrosu da, uygun başka bir aday olmasına rağmen rektörün adayına gitti.

31 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan doktor öğretim üyesi kadrosunun şartı şöyle: “Bilgisayarla görü, artırılmış gerçeklik ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında çalışmaları olmak.” Fakültenin söz konusu ilanın açılacağından haberi yoktu.

Kadro, adrese teslim denecek cinsten yani şartlar belli bir kişiyi tanımlıyor. Kadro ilanı rektörün adayı doçent doktor Cihan Topal için açıldı. Topal, akademik olarak daha üst bir pozisyonda olmasına rağmen doktor öğretim üyesi pozisyonuna başvurdu.

Diken’in konuştuğu kaynaklar, bir akademisyenin daha alt bir pozisyona başvurmasının mevzuatlara uygun olduğunu söylese de bunun akademide etik açıdan doğru bulunmadığını aktardı.

Dekan, karşıt görüşleri bastırdı

Topal haricinde, başka bir doktor öğretim üyesi de ilana başvurdu. Şans eseri, söz konusu doktor öğretim üyesinin çalışma alanları ilanda yer alan şartlarla uyumlu.

Fakültede, adayların değerlendirildiği sadece bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda da Cihan Topal’ın değil, diğer adayın alınmasının doğru olacağını söyleyen kişiler dekan tarafından bastırıldı ve karşıt görüş bildirmesi engellendi.

Dekan, adayların tartışılmasına izin vermezken, son atamanın rektör tarafından yapılacağını ve bu nedenle kendisiyle ‘ters düşülmemesi’ gerektiğini dile getirdi.

Dekan, Topal’ın atanmasına oy birliğiyle karar verildiğine dair bir görüntü oluşturmaya çalıştı ve rektöre Topal’ın atanması için ‘görüş’ verdi.

Gelişmelerden kimsenin haberi olmadı

Topal, dört gün önce de resmen göreve başladı.

İlan açıldıktan sonra aradan geçen altı ayda, ilanla ilgili sadece bir toplantı yapılırken, adayların değerlendirilmesi ve atamayla ilgili gelişmelerden de fakültenin haberi olmadı.

Fakülte Topal’ın atandığını, Topal atandıktan sonra atılan bir duyuru e-postasıyla öğrendi.