Kuşoğlu’nun açıklamaları İmamoğlu ve çevresini kızdırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın bir isim olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ı kızdırdı.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs seçimlerinin adından CHP’de başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor. Parti yönetim kadrosu ‘değişirken’, Kılıçdaroğlu danışmanlarını görevden aldı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partide sadece kurulların değişmesinin yeterli olmayacağını belirterek Kılıçdaroğlu’yla üç kere görüşmüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’se genel başkanlık için hazır olduğunu belirtmişti.

İmamoğlu, kongre yolundaki CHP’de en önemli genel başkan adaylarından görülüyor. Partide bir an önce geniş kapsamlı değişim talep eden İmamoğlu, bayram öncesi bu yönde bir hareket beklediğini söylemişti.

Kuşoğlu’ndan beklentilere ‘ayar’

Dün, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Özel’i ‘uyarmıştı’: ”Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı.”

Kuşoğlu ayrıca, İmamoğlu’nun ‘rahatlıkla’ genel başkan olamayacağını, siyasi yasak talep edilen davalardan dolayı ‘sıkıntısı’ olduğunu dile getirmişti.

Kuşoğlu’nun açıklamaları İmamoğlu’nu kızdırmış

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, Kuşoğlu’nun sözlerinin İmamoğlu’nu ‘kızdırdığını’ yazdı: “Kuşoğlu’nun açıklamaları öfkelendiğini duyduğum İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağlı olarak gelecek hafta sonuna kadar kendi yol haritasını belirleyecek.”

İmamoğlu’na yakın isim tepki gösterdi

Saymaz, Kuşoğlu’nun açıklamalarını İmamoğlu’na yakın bir isim olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a sordu. Günaydın, Kuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Kuşoğlu’nun bu şekilde medyadan Özel ve İmamoğlu’na haber göndermesini yanlış bulan Günaydın, “Davalardan dolayı İmamoğlu şu göreve gelemez” demek yerine dayanışma gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Günaydın, şunları söyledi:

*(Kuşoğlu’nun) Siyasetin nasıl yürüdüğünü bilmesi gerekir. Bir CHP genel başkan yardımcısı grup başkanına ve İBB başkanına medyadan haber göndermez. Söyleyeceği bir şey varsa kahvesini içmeye gider, fikirlerini paylaşır.

Dayanışma göstermemiz lazım

*“Şu görevlere o gelemez, sıkıntısı var.” Buna biz oturduğumuz masalarda karar vermiyoruz. Her şeyden önce toplum, arkasından CHP’nin MYK’sı, parti meclisi, kurultayı karar veriyor. Bu sözleri söylerken çok dikkatli olmamız ve paylaşmaktan kaçınmamız lazım. AKP’nin düzmece siyasi kumpaslarıyla saha dışına atılmaya çalışılan arkadaşlarımıza dayanışma göstermesini bekleriz. “Onların hakkında davalar var, bir şey olamazlar” demek yerine dayanışma göstermemiz lazım.

*Çünkü milletvekili olmamış genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız hakkında aynı süreçleri AKP yürütebilir. Bu takdirde ne diyeceğiz? “Bunlar yargı sonuçlarıdır” mı diyeceğiz? Genel başkanımız hakkında düzenlenen fezlekeleri getirip dava çıkarsalar, davadan sonuç çıkarsalar “Hukuk düzeninin yarattığı etkiler” diye mi bakacağız?

O zaman Kaftancıoğlu niye tutuluyor?

*Bunların sonuçlarına göre işlem tesis edeceksek Canan Kaftancıoğlu niye “İl başkanı bu davalara teslim edilmemelidir” diye tutuluyor? Bu davalar hepimize gelebilir. Bu davaların sonuçlarına göre siyaset üretmek, hatta sonuçlara yanlamak uygun olmaz.

*Bu davaların sonuçlarını aramızdan kime yönelirse yönelsin reddetmek, hem hukuki mücadele kurmak, hem de siyaseten dayanışma göstermek zorundayız. Hepimize yakışan budur.