Erkan Baş: Can Atalay bir aydır esir tutuluyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilmesini rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ın esir tutulduğunu vurguladı.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvurmasına rağmen Atalay henüz serbest bırakılmış değil.

TİP lideri Erkan Baş, Hatay Samandağ’da düzenlenen halk buluşması Atalay’ın durumuna dikkat çekti. ANKA’nın haberine göre Baş’ın ilgili konuşması şöyle:

“Can Atalay, Gezi’de katledilen çocuklarımızın ve Gezi Direnişi’nin, Taksim Dayanışması’nın avukatlığını üstlenen onurlu bir avukattır. Can’ın kendisi şu anda tam bir aydır hiçbir hukuki temeli olmayan bir biçimde esir tutuluyor. Ama buna rağmen çalışmalarına başlamış durumda.

Can’ı çıkartıp çıkartmayacaklarına ilişkin çok soru geliyor. Çok net söyleyeyim arkadaşlar bu tümüyle siyasi bir meseledir. Bu karar, iktidarın siyasi değerlendirmeleri doğrusunda verilecek bir karardır. Hukuk tartışacaksak Anayasa’nın ilgili hükmü 83’üncü madde çok açık ve net: Herhangi bir kişi milletvekili seçildiği andan itibarıyla milletvekilliğinden önce işlediği suçlar da dahil olmak üzere yargılanabilmesi için Meclis’ten karar çıkması gerekir. Milletvekilinin yargılanabilmesi için meclisin bu yargılamaya izin vermesi gerekir. An itibarıyla bu iş tüm ilericilerin, devrimcilerin, demokratların, özgürlük savunucularının görevi haline gelmiştir. Bundan sonra Can’ı çıkarana kadar bizim açımızdan kesintisiz bir mücadele dönemi yaşanacak.”