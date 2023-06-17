Uğur Dündar, Fenerbahçe’deki görevini bıraktı

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe’de sürdürdüğü yüksek divan kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı.

Uğur Dündar. Fotoğraf: AA

Bugün, Fenerbahçe Kulübü’nün 2022 olağan mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Toplantı, yönetime yönelik eleştirilerden ve protestolardan dolayı araya gidiyor.

Toplantıda bulunan Dündar, sosyal medya hesabından bu görevi bıraktığını duyurdu.

Dündar, şunları kaydetti:

*Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe’ye de köklerini Kuvayı Milliye’den aldığı için gönül verdim. Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım.

*Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek divan urulu başkanlığını da Cumhuriyet’in Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal’in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim.

Dündar’ın kararının ardından bazı üyeler sahne önüne gelerek Dündar’a destek vererek görevi bırakmamasını istedi.

Dündar protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.