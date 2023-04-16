Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Nisan 2023

Hatay Havalimanı yolcu uçaklarının inişini kaldıramayacak durumdaymış

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus gibi ticari firmaların Hatay’a yolcu taşımamasının altında yatan neden ortaya çıktı. İktidarın ‘onarıldığını’ iddia ettiği Hatay Havalimanı pistinin ticari yolcu taşımacılığını kaldıramayacağı öğrenildi.

Hatay’a uçuşlar seçim sonrasına kadar durduruldu

İYİ Parti’den cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele vaadi

Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçmeyi vaadetti.


BBC seçti: 2023’ün en iyi sekiz filmi

Sancar, Demirtaş’la aynı fikirde: Oylar boşa gitmesin

Yeşil ve Sol’a oy vermeye çağıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın altını çizdiği mesajı yineledi: “Boşa giden her oy AKP-MHP iktidarına gider. Oylarımıza değişimin gücüne, dönüşümün iradesine, Yeşil Sol’a verelim.”

Senaristler, ‘Kızılcık Şerbeti’ yerine yayınlanan ‘İslamafobi’ belgeseline çıkıştı: Taraflı bir tehdit

Kılıçdaroğlu’ndan bir söz de akademisyenlere

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirileceğini söyledi.

Ahmet Güneştekin’in ‘Gavur Mahallesi’ne saldırı

Sencar’la davalık olmuştu: Mahkeme Altaylı’yı ‘haklı bulmuş’

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘siyaset mühendisliği yapıyor’ dediği için MetroPOLL kurucusu Özer Sencar’ın kendisine açtığı davada, mahkemenin kendisini haklı bulduğunu yazdı.

Oğuzhan Uğur, Muharrem İnce’yi uyarmış

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Duvardaki resim: Sahte mi servet mi?

Orijinal eserler var, bir de sahte resimler. Peki ya ‘gerçek’ kopyalar? Bruegellerin hikayesi, sanatı ve polisiye hikayeleri sevenler için.

Akşam Postası / 16 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

BBC seçti: 2023’ün en iyi sekiz filmi

BBC’nin film eleştirmenleri, aralarında ‘John Wick 4’, ‘Yakın’, ‘Aİ’ ve ‘Sonsuz Ölüm’ün da bulunduğu yılın öne çıkan filmlerini seçti.