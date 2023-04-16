Akşam Postası / 16 Nisan 2023

Hatay Havalimanı yolcu uçaklarının inişini kaldıramayacak durumdaymış

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus gibi ticari firmaların Hatay’a yolcu taşımamasının altında yatan neden ortaya çıktı. İktidarın ‘onarıldığını’ iddia ettiği Hatay Havalimanı pistinin ticari yolcu taşımacılığını kaldıramayacağı öğrenildi.

İYİ Parti’den cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele vaadi

Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçmeyi vaadetti.

Sancar, Demirtaş’la aynı fikirde: Oylar boşa gitmesin

Yeşil ve Sol’a oy vermeye çağıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın altını çizdiği mesajı yineledi: “Boşa giden her oy AKP-MHP iktidarına gider. Oylarımıza değişimin gücüne, dönüşümün iradesine, Yeşil Sol’a verelim.”

Kılıçdaroğlu’ndan bir söz de akademisyenlere

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirileceğini söyledi.

Sencar’la davalık olmuştu: Mahkeme Altaylı’yı ‘haklı bulmuş’

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘siyaset mühendisliği yapıyor’ dediği için MetroPOLL kurucusu Özer Sencar’ın kendisine açtığı davada, mahkemenin kendisini haklı bulduğunu yazdı.