İYİ Parti’den cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele vaadi

Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçmeyi vaadetti.

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Beyanname bugün Ankara ATO Congresium’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı aday tanıtım toplantısında duyuruldu.

Buna göre ‘turkiyetarihyazacak.com/home’ adresinden ‘kişiye özel beyanname’ oluşturulabilecek.

Özeti ve 308 sayfalık tam metnine de ulaşılabilen beyannamede ‘Kadına Yönelik Şiddet’ başlığı altında cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadele için şu vaat yer alıyor: “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz.”