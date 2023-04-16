İYİ Parti’den cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele vaadi

Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçmeyi vaadetti.
Beyanname bugün Ankara ATO Congresium’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı aday tanıtım toplantısında duyuruldu.
Buna göre ‘turkiyetarihyazacak.com/home’ adresinden ‘kişiye özel beyanname’ oluşturulabilecek.
Özeti ve 308 sayfalık tam metnine de ulaşılabilen beyannamede ‘Kadına Yönelik Şiddet’ başlığı altında cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadele için şu vaat yer alıyor: “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz.”