Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

İYİ Parti milletvekili adayları listesi. (AA)
İYİ Parti milletvekili adayları listesi. (AA)

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1’inci sıradan milletvekili adayı oldu. İYİ Parti’nin eski İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu İstanbul 2’inci bölge 1’inci sıradan, futbolcu Gökhan Zan Hatay 2’inci sıradan aday oldu.


Yine İYİ Parti’de öne çıkan Uğur Poyraz , Ümit Özlale, Turhan Çömez, Küşat Zorlu, İdris Naim Şahin, Sevinç Atabay, Ünal Karaman, Erhan Usta, Ahmet Eşref Fakıbaba gibi isimler aday listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Buna göre İYİ Parti’den aday gösterilenler şöyle;

SEÇİM ÇEVRESİADAY SIRA NOADISOYADI
ADANA1AYYÜCETÜRKEŞ
ADANA2BİLALBİLİCİ
ADANA3GÖKTÜRKBOYVADAOĞLU
ADANA4MEHMET SERTAÇDURAK
ADANA5ŞULE GÖK TÜDEŞ
ADANA6REMZİ OĞUZYILMAZ
ADANA7BURAKYİĞENOĞLU
ADANA8İSAAYANOĞLU
ADANA9BAHADIRCEYHANLI
ADANA10ERDİNÇANTEPÜZÜMÜ
ADANA11NİHALAĞCA
ADANA12ERKANCAN
ADANA13ERCANATALAY
ADANA14SİNEMULUDAMAR
ADANA15HÜLYAAKKÖZ
ADIYAMAN1

ADIYAMAN2

ADIYAMAN3

ADIYAMAN4

ADIYAMAN5

AFYONKARAHİSAR1HAKAN ŞEREFOLGUN
AFYONKARAHİSAR2MUSTAFA ENİSARABACI
AFYONKARAHİSAR3SAFFETACAR
AFYONKARAHİSAR4OKŞAN ULUSOYEFE
AFYONKARAHİSAR5GÖNÜLAR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR6İBRAHİMACAR
AĞRI1ÖZHANKOÇİNTAR
AĞRI2METİNAYDEMİR
AĞRI3KENANKAÇMAZ
AĞRI4ÇAĞDAŞÇELİK
AMASYA1İBRAHİMMERMER
AMASYA2MEHMETKİP
AMASYA3HİKMET RUŞENMENEKŞE
ANKARA-11KORAYAYDIN
ANKARA-12AHMET EŞREF FAKIBABA
ANKARA-13KEVSEROFLUOĞLU
ANKARA-14YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-15MİNEBAŞ
ANKARA-16BURÇİNÇİÇEK
ANKARA-17METEHANERDEM
ANKARA-18OSMANTOPAL
ANKARA-19ONURHONDOROĞLU
ANKARA-110ECE ÖZENAKAN
ANKARA-111AHMET ALTIPARMAK
ANKARA-112AHMET ERENOĞLU
ANKARA-113MUHAMMET ECEL
ANKARA-21ADNANBEKER
ANKARA-22SEDATAKSAKALLI
ANKARA-23UĞURHAN FERUDUN BERATTİRYAKİ
ANKARA-24FATMAÖZKAN
ANKARA-25MUHARREMBEŞİR
ANKARA-26RAMAZANDEĞERLİ
ANKARA-27ERDOĞANYILDIRIM
ANKARA-28FATMA GÜLÜMSERBİROL
ANKARA-29NADİRÇETİNKAYA
ANKARA-210ÖZCANDAĞGEÇ
ANKARA-211ELMASYAĞMUR
ANKARA-31YÜKSELARSLAN
ANKARA-32KÜRŞADZORLU
ANKARA-33FATİHKOCA
ANKARA-34SEVİNÇAĞLAYAN
ANKARA-35TAMERKAYAALP
ANKARA-36SERDARSARGIN
ANKARA-37MEHMETARSLAN
ANKARA-38KADRİYEÜNLER
ANKARA-39BERNAŞAHİN
ANKARA-310SEVGİYALAV
ANKARA-311MUSTAFA TOLGAÖZTÜRK
ANKARA-312MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
ANTALYA1UĞUR POYRAZ
ANTALYA2AYKUTKAYA
ANTALYA3ALİ ADNANKAYA
ANTALYA4AYŞENKURT
ANTALYA5SERKANTETİK
ANTALYA6İLHAMİ OKUDAN
ANTALYA7MEHMETBAŞARAN
ANTALYA8NESRİNÜNAL
ANTALYA9MUSAERTUĞAN
ANTALYA10MESUTYILMAZ
ANTALYA11DURMUŞKAPLAN
ANTALYA12ARİFKOCABIYIK
ANTALYA13BAŞAKKARATAŞ
ANTALYA14DURMUŞ ALİARSLAN
ANTALYA15NEŞE TOKER
ANTALYA16LEVENT ÖZDEMİR
ANTALYA17HATİCEAVCI
ARTVİN1HAMZAGEZMİŞ
ARTVİN2HÜSEYİNIŞIK
AYDIN1ÖMERKARAKAŞ
AYDIN2AHMETERTÜRK
AYDIN3TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
AYDIN4ERHANALGAN
AYDIN5SEMRA YÜCEL
AYDIN6FEVZİKÖSE
AYDIN7CEMALSARI
AYDIN8PINARÖNCER
BALIKESİR1TURHANÇÖMEZ
BALIKESİR2ÖZLEMURAL
BALIKESİR3NEDİMTUNA
BALIKESİR4KAMİL GÜLTEKİNÖZTÜRK
BALIKESİR5NİLGÜNBAŞARAN
BALIKESİR6MUSTAFA LEMİAYTEKİN
BALIKESİR7METİNÖZGÜR
BALIKESİR8KEMALGİRGİN
BALIKESİR9MEHMETÇALIK
BİLECİK1HALİLAYDOĞDU
BİLECİK2ERENGÜVEN
BİNGÖL1HASAN KIZILBOĞA
BİNGÖL2SEMA TANİN
BİNGÖL3AHMETARPA
BİTLİS1EDİP SAFTERGAYDALI
BİTLİS2LEVENT NASIR
BİTLİS3MAŞALLAHASLAN
BOLU1AHMET ÖRNEKBAŞ
BOLU2İRFANBAYAR
BOLU3SUATORHAN
BURDUR1FARUKERKAN
BURDUR2SAFASÖNMEZ
BURDUR3MEHMETYAVAŞ
BURSA-11YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-12SEVİNÇATABAY
BURSA-13YÜKSELYILMAZ
BURSA-14ŞEYDAŞAHİN
BURSA-15YAHYABAHADIR
BURSA-16BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
BURSA-17RESÜLKAPLAN
BURSA-18ÖZGÜRŞİMŞEK
BURSA-19EVRENŞAHİN
BURSA-110FEYZATEMEL
BURSA-21HASANTOKTAŞ
BURSA-22İBRAHİMALAGÖZ
BURSA-23ORHANÖZER
BURSA-24SERMİN CANÖZENSOY
BURSA-25ERDALAY
BURSA-26HATİCEDENİZ
BURSA-27ZAFERMİLLİ
BURSA-28OSMAN ATALAYAKMAN
BURSA-29ENVERYENİÇERİ
BURSA-210DİLEKDURAK
ÇANAKKALE1RIDVANUZ
ÇANAKKALE2CENGİZYALÇIN
ÇANAKKALE3ZİŞANÖZAYDIN
ÇANAKKALE4MEVLÜTİNANÇ
ÇANKIRI1MEHMET ALİKARAMEMİŞ
ÇANKIRI2OYAYAKIN
ÇORUM1

ÇORUM2

ÇORUM3

ÇORUM4

DENİZLİ1YASİNÖZTÜRK
DENİZLİ2İBRAHİMŞENEL
DENİZLİ3KADİRTATIK
DENİZLİ4ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ5UĞUR ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ6VEYSELKARAÇOR
DENİZLİ7NAZLIYAŞATÜRK
DİYARBAKIR1VEJDİNENSARİOĞLU
DİYARBAKIR2MUSTAFA ŞENAYCANORUÇ
DİYARBAKIR3ERDALYILMAZ
DİYARBAKIR4HÜSEYİN GÜRAN
DİYARBAKIR5SEÇİLAKIN
DİYARBAKIR6MEHMET EMİNEKİN
DİYARBAKIR7AHMETBAŞARİ
DİYARBAKIR8KENANKAYA
DİYARBAKIR9EMRULLAHÇERİ
DİYARBAKIR10YAKUPÖZKAYA
DİYARBAKIR11NAZIMKAYA
DİYARBAKIR12ERKANYILMAZ
EDİRNE1MEHMETAKALIN
EDİRNE2DİLEKKIRMIZI
EDİRNE3HASAN HAKANŞAHİN
EDİRNE4HÜSEYİNERKİN
ELAZIĞ1İRFANSÖNMEZ
ELAZIĞ2YÜKSELERCAN
ELAZIĞ3ABDULKERİMEFLATUN
ELAZIĞ4ŞENAYALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ5NAHİTBAYKARA
ERZİNCAN1

ERZİNCAN2

ERZURUM1ZEKAİKAYA
ERZURUM2MELİHKIRKPINAR
ERZURUM3FATMA CANANUÇAR
ERZURUM4FATİHARAS
ERZURUM5FATİHKARATAŞ
ERZURUM6ESRAAKPINAR
ESKİŞEHİR1İDRİS NEBİHATİPOĞLU
ESKİŞEHİR2ÖZLEMAYRANCI
ESKİŞEHİR3MELİHAYDIN
ESKİŞEHİR4ÖMER İBRAHİMSAYIN
ESKİŞEHİR5HAKANKAYMAK
ESKİŞEHİR6YAĞMURGÜRSÖĞÜT
GAZİANTEP1MEHMET MUSTAFAGÜRBAN
GAZİANTEP2MEHMETAY
GAZİANTEP3MEHMET ÖZBERK
GAZİANTEP4MEDİNE İLAYYILDIRIM
GAZİANTEP5MUSTAFAALTUNBAŞ
GAZİANTEP6MEHMET MURATYAPRAK
GAZİANTEP7MESUTNİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP8SEMA ALBAYRAM
GAZİANTEP9MEHMET ALİYILDIRIM
GAZİANTEP10TİBETEKİNCİ
GAZİANTEP11OKTAYİYİSARAÇ
GAZİANTEP12NERMİNTUZCU
GAZİANTEP13HASANALPDOĞAN
GAZİANTEP14ABUBEKİRTEK
GİRESUN1ÜNZİLEYÜKSEL
GİRESUN2HAKANBEKTAŞ
GİRESUN3KAYAYILDIZ
GİRESUN4MUSTAFADİZDAR
GÜMÜŞHANE1MUZAFFERALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE2BEDRİAĞAÇ
HAKKARİ1

HAKKARİ2

HAKKARİ3

HATAY1ADNAN ŞEFİKÇİRKİN
HATAY2GÖKHANZAN
HATAY3GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
HATAY4SARPERDAVUT
HATAY5İLYASUYGUR
HATAY6MEHMET OĞUZ TURAN
HATAY7AYLİN ANILARSLAN
HATAY8OSMANAĞCA
HATAY9ÇAĞATAYKARAMANOĞLU
HATAY10MUHAMMET MUSTAFA BALCI
HATAY11TUNA EBRU ÖZDEMİR
ISPARTA1AYLİNCESUR
ISPARTA2TİMUÇİNKODAMAN
ISPARTA3İSMETYILMAZ
ISPARTA4FARUKTORUN
MERSİN1BURHANETTİNKOCAMAZ
MERSİN2AYDIN ENESSEYDANLIOĞLU
MERSİN3ALİER
MERSİN4ESRAKAHRAMAN 
MERSİN5ÖZER ÖZEL
MERSİN6MEHMETTURGUT
MERSİN7YÜKSELÇELİK
MERSİN8ESİNERKOÇ
MERSİN9ALİ RIZAÖZDENİZ
MERSİN10MEHMETTÜRE
MERSİN11MEHMET YUNUS SEVEN
MERSİN12MUSTAFAATEŞ
MERSİN13HİLALUSTA
İSTANBUL-11NİMETÖZDEMİR
İSTANBUL-12BURAKAKBURAK
İSTANBUL-13MUSTAFA CİHANPAÇACI
İSTANBUL-14BAVER MİROĞLU
İSTANBUL-15DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-16TAHA ORHUNERTÜRKMEN
İSTANBUL-17ALİ COŞKUN
İSTANBUL-18EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-19RAŞİT EMİRSÜER
İSTANBUL-110MURATKARAMAN
İSTANBUL-111VEDATBAYRAM
İSTANBUL-112YÜCELCOŞKUN
İSTANBUL-113OĞUZHANHASAR
İSTANBUL-114HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
İSTANBUL-115CEVATSARAÇ
İSTANBUL-116YÜCELAYDIN
İSTANBUL-117MERALALEMDAR
İSTANBUL-118AHMETÇELEBİ
İSTANBUL-119AHMET SELÇUKCAN
İSTANBUL-120İHSAN ÖNDERALBAYRAK
İSTANBUL-121AYSELKIRALİ
İSTANBUL-122HÜLYAARICI
İSTANBUL-123UĞUR HÜSEYİNHASANÇEBİ
İSTANBUL-124BARIŞTAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-125KADİR KÜRŞATARSLAN
İSTANBUL-126BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-127RAMAZANUĞURAL
İSTANBUL-128MEHMET ERİŞEN
İSTANBUL-129ARİFTEVETOĞLU
İSTANBUL-130AYŞEKIRAÇ
İSTANBUL-131ERDALDEMİR
İSTANBUL-132SEDATGÜRKAN
İSTANBUL-133SEVİMDEMİR
İSTANBUL-134CELAL MAHMUTSOLAK
İSTANBUL-135NAZLIYURDUSEVEN
İSTANBUL-21MEHMET SATUK BUĞRAKAVUNCU
İSTANBUL-22SALİM ENSARİOĞLU
İSTANBUL-23BAHATTİN BAHADIRERDEM
İSTANBUL-24ECE GÜNER
İSTANBUL-25HATİCE CEREN YILMAZ
İSTANBUL-26HATİCE KAYALI
İSTANBUL-27MÜJDATÖZTÜRK
İSTANBUL-28MUSTAFAYAZICI
İSTANBUL-29ABDULLAHŞALCI
İSTANBUL-210ALİ ÇELİK
İSTANBUL-211FİSUN MEHLİKATOCA
İSTANBUL-212İSMETKOÇAK
İSTANBUL-213ALİ AKGÜN
İSTANBUL-214ERİŞ CESUR
İSTANBUL-215BARBAROS HAYRETTİNMAHİROĞULLARI
İSTANBUL-216ERHANÖZKAN
İSTANBUL-217BİLALUZUN
İSTANBUL-218GÖKHANKARGI
İSTANBUL-219HASANHOŞBEN
İSTANBUL-220RAİFGÜLER
İSTANBUL-221ASLIHANELİBOL
İSTANBUL-222YILMAZDAĞDELEN
İSTANBUL-223MUSTAFA ALKANKÜÇÜKLER
İSTANBUL-224NAZLI ASPAYŞENER
İSTANBUL-225AFFAN MAHMUT KEÇECİ
İSTANBUL-226ARZU BAŞKAN
İSTANBUL-227ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İSTANBUL-31ERSİN BEYAZ
İSTANBUL-32SEYİTHANİZSİZ
İSTANBUL-33AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
İSTANBUL-34ŞÜKRÜKULEYİN
İSTANBUL-35CELAL  KARAPINAR
İSTANBUL-36HAMZAYURTSEVER
İSTANBUL-37ALİ KIDIK
İSTANBUL-38MEHTAP NAZANGÖKTAŞ
İSTANBUL-39METİNBOZKURT
İSTANBUL-310FEVZİ FATİHOĞUZ
İSTANBUL-311ETHEMBAYKAL
İSTANBUL-312ÜLKÜAYAYDIN
İSTANBUL-313DOĞANAVCI
İSTANBUL-314ADNAN SİNANÇAKIROĞLU
İSTANBUL-315AYHANBÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-316METEKOCA
İSTANBUL-317SURURİKARABAL
İSTANBUL-318NAZMİYEİZGİN
İSTANBUL-319SEVİNÇGÜMÜŞ
İSTANBUL-320MEHMET ALİ UYKUR
İSTANBUL-321ZEKİBULGAN
İSTANBUL-322ARZU ÖNŞEN
İSTANBUL-323ŞULE AĞAÇAYAKERSOY
İSTANBUL-324HÜRANAGÜNGÖR
İSTANBUL-325MELİHAAPAYDIN
İSTANBUL-326ARZU ŞİMŞEK
İSTANBUL-327BUSEALBAYRAK
İSTANBUL-328MERYEM TANRIVERDİGÖKTAŞ
İSTANBUL-329ATAKANÖZKAN
İSTANBUL-330HASANKAYA
İSTANBUL-331ŞEREF TAMTÜRK
İSTANBUL-332ASİYEKÜÇÜKYILMAZ
İSTANBUL-333BURAK USTALI
İSTANBUL-334KÜRŞATÖZER
İSTANBUL-335SELMASARICIOĞLU ÇALIŞKAN
İSTANBUL-336FİLİZÇELİK
İZMİR-11DURSUN MÜSAVATDERVİŞOĞLU
İZMİR-12ÜMİT ÖZLALE
İZMİR-13ÖZTÜRKKESKİN
İZMİR-14ÜLKÜDOĞAN
İZMİR-15ALİTOPÇU
İZMİR-16FİGENYILDIRIM
İZMİR-17LÜTFİ İLTERİŞÖNEY
İZMİR-18İSMAİL AYBARSAKSOY
İZMİR-19ASLANSEZGİN
İZMİR-110GİZEMALBAŞ
İZMİR-111KAANALTINDAĞ
İZMİR-112MURATÇAKAR
İZMİR-113HASANYILDIZ
İZMİR-114GÜLŞAHSAKAR
İZMİR-21HÜSMENKIRKPINAR
İZMİR-22YİĞİTKARAKIŞ
İZMİR-23ARZUYILDIRIM
İZMİR-24TAMERCÜCÜ
İZMİR-25DİNÇERIŞIKTAŞ
İZMİR-26MÜJDE HARPUTAPAK
İZMİR-27MÜMİNYALÇINKAYA
İZMİR-28YELİZÇULHA
İZMİR-29BÜLENTUYGUR
İZMİR-210MİRANBACGEROĞLU
İZMİR-211MUSTAFA NURİDENİZ
İZMİR-212NAZLI BUKETKARASU
İZMİR-213MEHMET HALİS KÖSE
İZMİR-214MEHMET EMİNCANTÜRK
KARS1ALPASLANYÜCE
KARS2AYTAÇ ERMANKESGİN
KARS3AYŞE TARLAK YILMAZ
KASTAMONU1AHMETKATAR
KASTAMONU2METİN ATEŞ
KASTAMONU3MUSTAFAGÜVENÇ
KAYSERİ1DURSUNATAŞ
KAYSERİ2ABDULLAH İLKER SUNGUR
KAYSERİ3HÜSEYİN CENGİZGÜRBÜZ
KAYSERİ4BETÜL TOSUN
KAYSERİ5KAZIMYÜCEL
KAYSERİ6SERAPDURMUŞ
KAYSERİ7SÜLEYMANBOZKURT
KAYSERİ8MEHMET SEBATİATAMAN
KAYSERİ9SEDATKILINÇ
KAYSERİ10BELGÜZAR KILIÇ
KIRKLARELİ1TÜRKERYÖRÜKÇÜOĞLU
KIRKLARELİ2SİBELPİŞKİN
KIRKLARELİ3HİLMİ KAHRAMAN
KIRŞEHİR1TURANYILDIRIM
KIRŞEHİR2ASAFKAYAOĞLU
KOCAELİ1LÜTFÜTÜRKKAN
KOCAELİ2ŞANBAZYILDIZ
KOCAELİ3MEHMET KAMİLŞİRİN
KOCAELİ4PELİNFİLİZ COŞTUR
KOCAELİ5NESLİ GÖKÇEKONDU ÇAĞLAYAN
KOCAELİ6ALİPAŞANAİPOĞLU
KOCAELİ7ABDULKADİR ERBAĞCI
KOCAELİ8YÜKSELERCAN
KOCAELİ9ÖZHAN AŞKINÖZTÜRK
KOCAELİ10HASANSIR
KOCAELİ11SEDABÜYÜKKARA
KOCAELİ12GÜZİN AŞKINALPARSLAN ATALI
KOCAELİ13AŞKIN ÖZÖN
KOCAELİ14SAVAŞ EMİNOĞLU
KONYA1ÜNALKARAMAN
KONYA2FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA3SELİNTOZOĞLU
KONYA4OSMANFEDAİ
KONYA5SÜLEYMANŞENOL
KONYA6YAŞARYAMAN
KONYA7TOLUNAYÖZÇELİK
KONYA8ESRATOTAN
KONYA9NURİÜNALAN
KONYA10ERHANGÖKMEN
KONYA11HASAN HÜSEYİNHADİMLİ
KONYA12ADNANAYYILDIZ
KONYA13İSMAİLAFŞAR
KONYA14İBRAHİMÇALIŞKAN
KONYA15SEMAVADİ
KÜTAHYA1ORHANÖZATİK
KÜTAHYA2SEYDİKARAKUŞ
KÜTAHYA3EROLERTÜRK
KÜTAHYA4NURCANDUYGU
KÜTAHYA5TANSUCOŞKUN
MALATYA1ŞEYHMUSGÖÇMEZ
MALATYA2ATİLLAŞAHİN
MALATYA3ELİFAPOHAN
MALATYA4SELÇUKHAN
MALATYA5METİNKAPIDERE
MALATYA6MENİJE NUR ÖZCAN
MANİSA1ŞENOLSUNAT
MANİSA2HASANERYILMAZ
MANİSA3FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ
MANİSA4MEHMET KOÇ
MANİSA5GÜRHAN ÖZCAN
MANİSA6ORKUNŞIKTAŞLI
MANİSA7ASLIÖZ
MANİSA8KAZIMÖZSOY
MANİSA9BİRGÜLBOZKURT
MANİSA10MEHMET DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ1AHMETÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ2NESLİHAN KOCA NERGİZ
KAHRAMANMARAŞ3ZİYADUMLUPINAR
KAHRAMANMARAŞ4BURAK SERT
KAHRAMANMARAŞ5ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK
KAHRAMANMARAŞ6İRFAN MERT YIKAN
KAHRAMANMARAŞ7EMİNELEBLEBİCİ
KAHRAMANMARAŞ8SERDALKURTOĞLU
MARDİN1ENVERABEŞ
MARDİN2SONGÜLSADİOĞLU
MARDİN3ABDULLAHKARAKEÇİ
MARDİN4ABDULMUTALİPIRMAK
MARDİN5ŞEYHMUSMUSAOĞLU
MARDİN6AZİZ ARDAUĞUR
MUĞLA1METİNERGUN
MUĞLA2BEHÇETSAATCI
MUĞLA3MEHMETTOSUN
MUĞLA4GÜLGÜNÇOLAKOĞLU
MUĞLA5AYFER İLHAN ÖÇER
MUĞLA6TULGAYHASAR
MUĞLA7ÖMERKAYA
MUŞ1MÜMTAZYAVUZ
MUŞ2UMUT DENİZGÜNEYSU
MUŞ3EFEKANKEMALOĞLU
NEVŞEHİR1RASİMARI
NEVŞEHİR2MESUTERDOĞAN
NEVŞEHİR3AYŞEGÖL MIHÇI
NİĞDE1MÜMİNİNAN
NİĞDE2OLGUNEYTEMİŞ
NİĞDE3FETDAHGÜLTEKİN
ORDU1İDRİS NAİMŞAHİN
ORDU2ONURŞAHİN
ORDU3ÇİĞDEM ÇELENKKARAKAYA
ORDU4MURATVARDAL
ORDU5EBRUAVCI BAŞARAN
ORDU6FEYZA NUR YALÇIN ÖNER
RİZE1

RİZE2

RİZE3

SAKARYA1ÜMİTDİKBAYIR
SAKARYA2SELÇUKKILIÇASLAN
SAKARYA3ARZUAKÇALIŞKAN
SAKARYA4EDİZ SERDİPDOKUMACI
SAKARYA5DUYGU ÇETİNKAYA ACAR
SAKARYA6YUNUSAYDEMİR
SAKARYA7ALPERALPAY
SAKARYA8HAKANBAYKAL
SAMSUN1ERHANUSTA
SAMSUN2İMREN NİLAYTÜFEKÇİ
SAMSUN3AHMETKARKUCAK
SAMSUN4YUNUSGÜN
SAMSUN5BİRSENÖZTÜRK
SAMSUN6HALİL İBRAHİM YALGIN
SAMSUN7EFEAYDIN
SAMSUN8UFUKGÜLŞEN
SAMSUN9KAZIM CANŞEN
SİİRT1İLHANYİĞİT
SİİRT2SERVETTARDUŞ
SİİRT3ABDULMECİT NAS
SİNOP1YILMAZŞANLAN
SİNOP2BAKİTAŞKIRAN
SİVAS1CELALDAĞGEZ
SİVAS2AHMETBOZDOĞAN
SİVAS3SERAPBOZPOLAT AYAN
SİVAS4MERVEYILDIZ YARAY
SİVAS5TOLGASAY
TEKİRDAĞ1SELCANHAMŞIOĞLU
TEKİRDAĞ2SERTAÇALKAYA
TEKİRDAĞ3HAZIM TAMERDODURKA
TEKİRDAĞ4ZEKİUZUN
TEKİRDAĞ5AYNURÇEŞMELİLER
TEKİRDAĞ6ŞERAFETDİNTERZİ
TEKİRDAĞ7MEHMET İLKERATASEVER
TEKİRDAĞ8CEMCAVCAR
TOKAT1FATİHDEMİRKOL
TOKAT2MURAT TOYCANSELÇUK
TOKAT3ALİKARACA
TOKAT4ŞADANİPKİN
TOKAT5MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR
TRABZON1YAVUZAYDIN
TRABZON2ASLANGÜNER
TRABZON3SERPİLAKÇAY
TRABZON4TAHSİNAKYÜZ
TRABZON5AKINÇELİK
TRABZON6BÜLENTARSLAN
TUNCELİ1ROZAN ALİFAYIK
ŞANLIURFA1EMİNYETİM
ŞANLIURFA2MUHAMMET ALİARUSOĞLU
ŞANLIURFA3MUSAMANGAL
ŞANLIURFA4MAHMUTSUBAŞI
ŞANLIURFA5CEMKARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA6MEHMET ŞAHİNGÜLEL
ŞANLIURFA7MEHMET EMİNGÜVENÇ
ŞANLIURFA8MUSTAFADİRİER
ŞANLIURFA9HÜSEYİN SİRHANGÖKDOĞAN
ŞANLIURFA10GÜLCANCENGİZ
ŞANLIURFA11MEHMET HAMCAN
ŞANLIURFA12MEHMETYILDIRIM
ŞANLIURFA13ÖMER FARUKAİŞEOĞLU
ŞANLIURFA14İHSANKAYA
UŞAK1MUHAMMET GÜR
UŞAK2DALYANÖZDEMİR
UŞAK3TOLGAPİRİNÇCİ
VAN1

VAN2

VAN3

VAN4

VAN5

VAN6

VAN7

VAN8

YOZGAT1LÜTFULLAHKAYALAR
YOZGAT2ALİ KEVEN
YOZGAT3İSMAİLYILMAZ
YOZGAT4NAFİYE BALÇIK
ZONGULDAK1EVRİMBALBALOĞLU
ZONGULDAK2TOLGAGÖREN
ZONGULDAK3MEHMET BATUMÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK4MUSTAFA ADİLÖZKAN
ZONGULDAK5RENDA OKAY
AKSARAY1TURANYALDIR
AKSARAY2ALİ ABBASERTÜRK
AKSARAY3NACİYEAKKUŞ TÜRK
AKSARAY4GÜRSELKESKİN
BAYBURT1KARABEY KADRİKARAOĞLU
KARAMAN1ATİLAZORLU
KARAMAN2ZİHNİKOCAERKEK
KARAMAN3FADİMEHARMANİZİ
KIRIKKALE1BÜLENT ŞÜKRÜALTINIŞIK
KIRIKKALE2ORHANKILIÇ
KIRIKKALE3SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK
BATMAN1

BATMAN2

BATMAN3

BATMAN4

BATMAN5

ŞIRNAK1ADİLÖZÇINAR
ŞIRNAK2NURETTİNİLÇİ
ŞIRNAK3OSMANFERFOOĞLU
ŞIRNAK4DOĞUKANYAYCI
BARTIN1

BARTIN2

ARDAHAN1AYTEKİNKAYA
ARDAHAN2NABİREREÇBER
IĞDIR1KEREMAKBULUT
IĞDIR2TAMERBAŞARAN
YALOVA1AYHANKÜÇÜK
YALOVA2ERSİN AKYÜZ
YALOVA3ELİF AKYOL TOSUN
KARABÜK1KÜBRADURSUN
KARABÜK2İSMAİLYALAV
KARABÜK3OZANCANYURT
KİLİS1MUSTAFAARAZ
KİLİS2MUSTAFAPOLAT
OSMANİYE1ELİFLOĞOĞLU
OSMANİYE2MEHMETDEMİR
OSMANİYE3ADEMKIDIK
OSMANİYE4FATİHKILINÇ
DÜZCE1

DÜZCE2

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SON HABERLER

‘Şahmaran’ dizisi hakkında suç duyurusu

Yazar Yonca Sencar, ‘Şahmaran İntikam’ adlı kitabındaki karakterlerin ve ana temanın ‘Şahmaran’ dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.