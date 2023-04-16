Barış Atay: TİP’e grup kurduracağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel başkan yardımcısı ve Antalya ikinci sıra milletvekili adayı Barış Atay, “Bir oyu Kemal Kılıçdaroğlu’na verip Erdoğan’ı göndereceğiz. Bir oyu da TİP’e verip TİP’e grup kurduracağız” dedi.

Bir partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Fotoğraflar: TİP

TİP, bugün Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde milletvekili adaylarını tanıttı.

Törende konuşan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, şunları söyledi:

*Beni yakından tanıyanlar bilir ki ben, hayal gücü yüksek bir adamım ama hayalperest değilim. Boşa hayal kurmayı sevmem, çünkü Türkiye’de yaşayan yurttaşlar, ne yazık ki bizler, hayal kırıklığının ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız ve insan hayal kırıklığına uğramayı istemez.

*Ama 2018 yılında, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluş sürecinde, 147 insanla Kadıköy Belediyesi’nin ufacık konferans salonunda, gerçekten bir şeylerin farklı olabileceğine inananlar olarak toplandık. Beş yıl sonra bugün, salonda 5 bin kişi, dışarıda buraya sığmayan binlerce insan. Bunu siz var ettiniz, sağ olun, var olun, emeğinize sağlık.

‘Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız’

*Hayalperest değiliz ama umudumuzu kaybeden insanlar hiç değiliz. Bize bu umudu veren, 8 Martlarda İstiklal Caddesi’nde o polislere direnen kadınlardır, bu ülkenin güzel bir geleceği olacağına inandıran çocuklardır. Bize umut veren, yüzlerce yıldır mücadelesini devam ettiren Kürt halkıdır mesela.

*Sosyal medyada köpürtülüyor; sorunlarımız var, acaba ittifak işlemiyor mu? Hayır. Emek özgürlük ittifakıyla ne kadar çok vekil çıkaracaksak o kadar çok vekil çıkarıp beraber gideceğiz. Bize vereceğiniz hiçbir oyun boşa gideceğini düşünmeyin. Çünkü biz, helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Bugün, artık hesaplaşma zamanı.

Bugün bizi yalnız bırakmayan ve coşkumuza ortak olan tüm Antalya halkına teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazanacağız!#TipSeninMeclisSenin pic.twitter.com/zRZINBLF1q — Türkiye İşçi Partisi – Antalya (@tipantalya) April 16, 2023

İki başkana selam gönderdi: Erkan Baş ve Selahattin Demirtaş

*TİP sizsiniz. TİP sizinse Meclis de sizin olacak, emin olabilirisiniz bundan. Bu umudu yükselterek, asla yere düşürmeden beraber mücadele edeceğiz. Ne zamana kadar? Bu ülkenin yeniden kuruluşunu, bütün renklerimizle beraber yapana kadar. Bakın, bu, kurtuluş değil, kuruluş mücadelesidir.

*Biz, bu ülkeyi kadınlarıyla, çocuklarıyla, LGBTİ+’larıyla, gençleriyle, işçileriyle işsizleriyle… Türkiye’nin ikinci yüzyılında sosyalistlerin de çok güçlü sözü olacak. Buradan iki başkana selam gönderelim. Biri, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyen Selahattin Demirtaş’a, biri de “Lale Devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek” diyen Erkan Başkan’a.

‘Hayatımız boyunca bir kere devlete ihtiyacımız oldu ve yanımızda olmadıklarını gördük’

*“AKP giderken bize bir enkaz bıraktı” diyorduk, gerçekten fiilen de bir enkaz bıraktı. Biz, her an etrafında devlet arayan insanlar değiliz. Fakat belki de yurttaş olarak, hayatımız boyunca bir kere devlete ihtiyacımız oldu, o da depremin sabahıydı ve yanımızda olmadıklarını gördük.

*Hiç önemli değil, daha güzel bir şeyi ortaya çıkardı. Biz, birbirimize sahipmişiz aslında, hiç yalnız değilmişiz. Orada insanlar ayaktaysa sizlerin sayesinde ayakta. 14 Mayıs’a kadar yapacak çok işimiz var. Hiç korkacak, üzülecek, endişe edilecek bir şey yok. Bir oyu Kemal Kılıçdaroğlu’na verip Erdoğan’ı göndereceğiz. Bir oyu da TİP’e verip TİP’e grup kurduracağız.