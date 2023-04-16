Sencar’la davalık olmuştu: Mahkeme Altaylı’yı ‘haklı bulmuş’

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘siyaset mühendisliği yapıyor’ dediği için MetroPOLL kurucusu Özer Sencar’ın kendisine açtığı davada, mahkemenin kendisini haklı bulduğunu yazdı.

Fotoğraf: Diken/YouTube

Habertürk yazarı Altaylı, MetroPOLL Araştırma Şirketi’ni ve Sencar’ı ‘algı oluşturmak’ ve sahte anketler yapmakla suçlayarak, “En en muhalif olduğu dönemde ben bu zatı Teke Tek’e çıkarmadım, referans almadım” demişti.

Sencar’sa “Fatih Altaylı baltasını taşa vurdu. Kendisi adına iki kez arandım ve programına davet edilmiştim son bir yılda ve kabul etmemiştim” yanıtını vermişti.

Altaylı, Sencar’ın konuyla ilgili kendisine açtığı davada, mahkemenin kendisini haklı bulduğunu yazdı: “Mahkeme beni haklı buldu. Özer Sencar ve şirketi Metropoll’ün siyaset mühendisliği yaptığı yargı kararı ile tescillendi. Pek çoğunun durumu farklı değil. Ellerine kim ne düdük verdi ise onu çalanlar çoğunlukta. O yüzden pek de ciddiye almanıza gerek yok. ABD seçimlerinde, Fransa seçimlerinde, Brexit’te, Türkiye’de 2019 yerel seçimlerinde, Türkiye’de 2015 genel seçimlerinde ne kadar bildilerse şimdi de o kadar biliyorlar. Görülmeyen dip dalgalar, sadece siyasetin değil, araştırma şirketlerinin iyi niyetli olanlarının bile üzerinden geçiyor. Kaldı ki, sahtekarların altında kalmasın.“