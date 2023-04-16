BBC seçti: 2023’ün en iyi sekiz filmi

BBC’nin film eleştirmenleri, aralarında ‘John Wick 4’, ‘Yakın’, ‘Aİ’ ve ‘Sonsuz Ölüm‘ün de bulunduğu yılın öne çıkan filmlerini seçti.

2023’ün ilk dört ayında bağımsız filmler ön plana çıktı. Nicholas Barber ve Caryn James’in seçtiği filmlerin listesi şöyle:

Saint Omer (Aziz Ömer)

Caryn James film için “Irk, sınıf ve annelik hakkında yürek yakan bu dram filmi Fransa’nın geçen yıl Oscar yarışında öne sürdüğü yapımdı. Neden aday gösterilmediği konusunda hala şaşkınım” dedi.

Yönetmen Alice Diop, hikayesini Fransa’da bebeğini ölüme terk etmekle suçlanan Senegalli genç bir kadının gerçek hayattaki yaşantısına dayandırırken belgesel deneyimini iyi bir şekilde kullanıyor.

Saint Omer kasabasına giden hamile romancı Rama, 15 aylık kızını kuzey Fransa’da bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan genç bir kadın olan Laurence Coly’nin davasına katılıyor. Duruşma devam ederken sanıkların sözleri ve tanık ifadeleri Rama’ya yöneltilen suçları ve önyargılarımızı sorgulamamıza neden oluyor.

(Vizyon tarihi: 9 Haziran 2023)

Close (Yakın)

Lucas Dhont, ödüllü ilk filmi ‘Girl’ün ardından, bir başka narin ama duygusal açıdan sarsıcı bir ergenlik çağı dramıyla devam ediyor. Nicholas Barber “Film o kadar doğal ki, onu bir belgesel zannedebilirsiniz” diyor.

Filmin kahramanları, Belçika’da samimi bir arkadaşlığın tadını çıkaran 13 yaşındaki iki erkek çocuk olan Léo (Eden Dambrine) ve Rémi (Gustav de Waele). Ancak yeni bir okula kaydolduklarında akran baskısı ilişkilerini kırılma noktasına getiriyor. Dhont’a göre gençlerin saldırı altında hissetmesi için zorbalığa uğramaları gerekmiyor. Sınıf arkadaşlarının sıradan soruları bile iki çocuğu sonsuza dek değiştirmeye yeter.

(21 Nisan 2023 – MUBİ)

John Wick: Chapter 4 (John Wick 4)

Keanu Reeves’in başrolü olduğu aksiyon dolu serinin son filminde başına milyonlarca dolarlık ödül konan John Wick, içindeki James Bond’u ortaya çıkararak Paris, Berlin ve Osaka’da öldürülmekten kaçmaya çalışıyor.

Caryn James filmi, “Yönetmen Chad Stahelski, dövüş sanatları, silahlar ve kılıçlarla dolu aksiyonu görsel olarak büyüleyici ve eğlenceli hale getiriyor” sözleriyle değerlendirdi.

(Vizyonda)

Holy Spider (Kutsal Örümcek)

Ali Abbasi’nin tüyler ürpertici filmi, 2000 ve 2001 yıllarında İran’ın kutsal şehri Meşhed’de 16 seks işçisini öldüren bir inşaatçının (Mehdi Bajestani) gerçek hikayesine dayanıyor.

Başrolünde Zar Amir Ebrahimi’nin (Cannes’da en iyi kadın oyuncu ödülü sahibi) yer aldığı filmde kararlı gazeteci, ‘Kuzuların Sessizliği’ gibi seri katil filmlerinin bir parçasıymışçasına suçları araştırıyor. Caryn James film için “Kutsal Örümcek, Mehsa Emini protestolarının ardından toplumdaki kadın düşmanlığının bir incelemesi” dedi.

(6 Mayıs – MUBİ)

The Worst Ones (İşe Yaramazlar)

Caryn James film’in film hakkındaki değerlendirmesi şöyle: “Bazen profesyonel olmayan oyuncular ekranda son derece doğal görünmeyebilir ancak kuzey Fransa’nın köhne bir mahallesindeki çocuklar ve ergenler hakkındaki bu film aksini gösteriyor. Filmdeki iki çocuk ve iki ergen, onları yöneten duygusuz, orta yaşlı adamla uğraşırken ortaya büyüleyici bir iş çıkıyor.”

Geçen yıl Cannes’da ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde birincilik ödülü kazanan film, gerçek hayatları filme almanın sömürüsüne ve röntgenciliğine bir bakış sunuyor.

(Vizyondan kalktı, şuan herhangi bir dijital platformda yayınlanmıyor)

EO (Aİ)

Usta Polonyalı sinemacı Jerzy Skolimowski, yedi yıl aranın ardından sinemaya muhteşem bir dönüş yaptı ve hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktardı. Polonya’da bir sirkte doğan Aİ’nin başkahramanı hayat yolunda hem iyi hem kötü insanlarla karşılaşıyor. Kader onu hem felaketlerle hem sınırsız mutlulukla sınıyor ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.

Nicholas Barber bu bağımsız film için “Jerzy Skolimowski 84 yaşında olabilir ama hiç bu kadar meşgul ve enerjik olmamıştı. Bu yıl bu kadar abartılı derecede tuhaf, yine de çok tatlı, sevgi dolu ve yaramaz başka bir film görmeyeceğiz” dedi.

(Vizyondan kalktı, şuan herhangi bir dijital platformda yayınlanmıyor)

Return to Seoul (Seul’e Dönüş)

Caryn James film için şunları diyor: “20’li yaşlarının ortalarında, bebekken evlat edinilen ve Fransa’da büyüyen Koreli bir kadın olan Freddie, Seul’e gider ve biyolojik ailesini arar. Ancak bu arayış devam ederken hikaye iki yıl, ardından beş yıl ileri atlıyor ve Freddie’nin dönüşen kimliğini ‘twistlerle’ gösteriyor. Fransız mı yoksa Koreli mi? Bir öğrenci mi yoksa çekici bir iş kadını mı? Annesini bulmak istiyor mu, istemiyor mu? Chou taze ve canlandırıcı bir tarz sunuyor. Hikayeyi sıradan alanlarda -dar sokaklar, ofisler, restoranlar- cilalı bir görünüm ve samimi bir hisle kuruyor.”

(Vizyon tarihi belirsiz)

Infinity Pool (Sonsuz Ölüm)

Film, ücra bir adada tatil yapan James ile Em’i konu alıyor. Kumsal şahane, hava mükemmel… Fakat tanıştıkları gizemli bir kadın ve amansız bir kaza sonrasında şiddet, sınırsız zevk ve dehşet etraflarını sarıyor.

Nicholas Barber film için şunları söyledi: “‘Zengin insanlar bir adada kötü vakit geçiriyor’ alt türünün en son üyesi olan film, hepsinden daha kasvetli olmasına rağmen, ‘Hüzün Üçgeni’, ‘Menü’ ve ‘Cam Soğan’ın yansımalarıyla parlıyor. Alexander Skarsgård, zengin karısıyla seçkin bir sahil beldesini ziyaret eden mücadeleci bir yazarı canlandırıyor. Ülkenin belirli suçları derhal infaz etme politikasına sahip olduğunu çok geç keşfediyorlar ve tatil o andan itibaren kanlı ve tuhaf bir hal alıyor. Yazar-yönetmen Brandon Cronenberg kendi başına yeterince yetenekli ki muhtemelen onu babası David Cronenberg’le karşılaştırmayı bırakmalıyız.”

(Vizyondan kalktı, şuan herhangi bir dijital platformda yayınlanmıyor)