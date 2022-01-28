BBC’ye göre şubat ayında kaçırılmaması gereken filmler

BBC’nin şubat ayında kaçırılmaması gereken filmler listesinde Jennifer Lopez bir romantik komediyle yer alırken, Jackass ekibi de uzun yıllar sonra geri döndü.

Diken, BBC’nin listesindeki filmleri derledi.

Jackass Forever

Vizyona giriş tarihi 4 Şubat olan filmle ekip en son filmden 12 yıl sonra geri dönüyor. İlk Jackass filmi 20 yıl önce yayınlanmıştı.

Filmde bir dizi dehşet verici şakayla karşılaşabilirsiniz.

Cyrano

Joe Wright’ın yönetmenliğini üstlendiği Cyrano’da Game of Thrones’tan tanıdığımız Peter Dinklage başrolde.

Filmde Cyrano de Bergerac gönlünü Roxane’a kaptırır. Ancak görünüşünden dolayı duyduğu utançtan aşkını ilan edemez. Cyrano’nun emrindeki silahşörlerden Christian da Roxane’a aşıktır. Christian hislerini Roxane’a söyleyemese de Roxane da aynı hislere sahiptir. Genç kadın, Cyrano’dan Christian ile iletişim kurması konusunda kendisine yardımcı olmasını ister. Film 24 Şubat’ta gösterime girecek.

Film, Edmond Rostand’ın eserinden uyarlandı.

Marry Me (Evlen Benimle)

11 Şubat’ta vizyona girecek filmde Jennifer Lopez başrolde. Lopez kendisi gibi bir pop yıldızı olan Kat Valdez’i oynuyor. Düğüne dakikalar kala nişanlısının onu asistanıyla aldattığını öğrenen pop yıldızı sahnede sinir krizi geçirir. Kalabalıktan rastgele birini (Owen Wilson) seçer ve onunla evlenmeye karar verir.

The Duke

Film, Francisco Goya’nın çizdiği Duke of Wellington portresinin 1961’de Ulusal Müze’den çalınması hikayesini anlatıyor. Herkesin gözü uluslararası bir hırsızlık şebekesindeyken, portreyi 60’lı yaşlarında geçimini taksicilik yaparak sağlayan Kempton Bunton’un çaldığı ortaya çıktı. Bunton, Ulusal Müze’ye tuvalet penceresinden girmişti.

Hükümete bir not gönderen Kempton, yaşlılara daha fazla bakım yapılmasını sağlamak için tabloyu çaldığını, isteklerinin gerçekleşmesi durumunda tabloyu geri vereceğini belirtir.

Film 25 Şubat’ta gösterime girecek.

Moonfall

4 Şubat’ta vizyona girecek Moonfall, Ay’ın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Filmde yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.

The Souvenir: Part II

80’li yılların başında geçen filmde, genç bir sinema öğrencisiyle güvenilmez ve manipülatif bir adam arasında yaşanan ilişkinin sonrasına odaklanılıyor. Julie, kariyerinde kendi sesini bulmaya çalışıyoruz. Film 4 Şubat’ta vizyonda.

Death on the Nile (Nil’de ölüm)

Kenneth Branagh’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet’in devam filmi Nil’de Ölüm, Agatha Christie’nin 1937 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot’nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu ediniyor.

The Worst Person in the World (Dünyanın En Kötü İnsanı)

Dünyanın En Kötü İnsanı, Julie adında genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Yakında 30 yaşında olacak Julie’nin aşk hayatı pek yolunda değildir. 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel ile birlikte yaşayan Julie, onun hayatını yaşadığını hisseder. Ailesinin beklentileri ve Aksel’in çocuk arzusunun yükünü taşıyamayan Julie, sürekli değişen hayallerinin peşinden koşmaya devam eder. Onun hayatı, genç ve yakışıklı Eivind ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Film 4 Şubat’ta vizyonda.

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

Kanye West’in 20 yıllık kariyerini mercek altına alan bu etkileyici ve samimi belgeselde gelecek vaat eden bir süperstar ile bir yönetmenin hayatları iç içe geçiyor.

BigBug

2045’e gelindiğinde insanlar çoğu işi yapay zekâya devretmiştir. Robotlar isyan edince Alice’in android’leri nostalji kokan evin kapılarını koruma amaçlı olarak kilitler. Film 11 Şubat’ta Netflix’te.