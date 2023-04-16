Ahmet Güneştekin’in ‘Gavur Mahallesi’ne saldırı

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gösterilen ‘Gavur Mahallesi’ sergisinin açık hava bölümündeki eserlerine saldırıldı.

Fotoğraf: Ahmet Güneştekin

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında açılan ‘Gavur Mahallesi’ sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Mübadele ve göç sürecinin anlatıldığı sergide, büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları sergileniyor.

Yoğun ilgi nedeniyle 7 Mayıs’a kadar uzatılan sergi şu ana kadar bir buçuk milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

İzmir’de sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açık hava bölümündeki eserler ise vandalların hedefi oldu. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce mermer bloklardan bazıları devrilirken, valizlerden bazıları ise çalındı. Çoğu blokun ise yerinden oynatıldığı görüldü.