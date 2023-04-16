Oğuzhan Uğur, Muharrem İnce’yi uyarmış

YouTuber Oğuzhan Uğur, programına konuk aldığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin çok gergin olduğunu belirterek kendisini ‘kibarca’ uyarmak zorunda kaldığını söyledi.

Fotoğraf: Babala TV (YouTube)

İnce, Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Yarın yayınlanacak bölümün tanıtımda Muharrem İnce’yle seyirciler arasındaki gergin anlar dikkat çekti.

Fatih Altaylı’ya konuşan Oğuzhan Uğur, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını belirterek İnce’nin çok sinirli olduğunu söyledi: “Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim.”

Programdan sonra ‘bir daha bize kimse gelmez’ diye düşündüğünü belirten Uğur ”Ama ilginçtir. Hem DEVA, hem CHP’den arandık. Büyük ihtimalle bu iki partinin liderleri de gelecek” dedi.

Altaylı’yı arayan İnce’yse iyi bir performans sergilediğinden ve program yayınlanınca oylarının yükseleceğinden emin olduğunu söyledi.