Sancar, Demirtaş’la aynı fikirde: Oylar boşa gitmesin

Yeşil ve Sol’a oy vermeye çağıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın altını çizdiği mesajı yineledi: “Boşa giden her oy AKP-MHP iktidarına gider. Oylarımıza değişimin gücüne, dönüşümün iradesine, Yeşil Sol’a verelim.”

Mithat Sancar. (HDP)

Twitter’dan paylaşılan mesajında, “Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak” diyen Demirtaş, oyların milletvekili çıkarabilecek partilere verilmesini önermişti: “Aklındaki, gönlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim. Ama senin oyunla milletvekili çıkarılmazsa bunun çok ağır sonuçları olacak. Lütfen akılcı olanda birleşelim. Oyunu, milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen.”

Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Ege bölgesinde startını verdiği seçim çalışmalarını, Denizli, Aydın ve Muğla’nın ardından İzmir’de devam ettiriyor. Yeşil Sol Parti, Karabağlar Limontepe Mahallesi’nde seçim bürosu açtı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir, HDP Eş Genel Başkanı Sancar ve TÖP Eşsözcüsü Perihan Koca açılışa katıldı.

Burada konuşan Sancar, HDP’nin bütün birikiminin şimdi de Yeşil Sol Parti’ye aktarıldığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Sancar, şunları kaydetti:

*Bu partinin kökleri aynı toprakta, dalları ve yaprakları aynı kaynaktan beslenmektedir. Bu parti yürüyüşü omuzladı hedefe doğru kararlı adımlarla ilerliyor.

*Bu zülüm iktidarını mutlaka göndereceğiz ve bu düzeni değiştireceğiz. Bu nedenle oylarımızı birleştirelim. Boşa giden her oy AKP-MHP iktidarına gider. Oylarımıza değişimin gücüne, dönüşümün iradesine, Yeşil Sol’a verelim. Deniz Poyraz yoldaşımızının hayalleri ve umutularını gerçekleştirmeye söz verdik. Onu da sizin desteğinizle yapacağız.