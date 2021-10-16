Akşam Postası / 16 Ekim 2021

9 soruda: Covid-grip ‘ortak mevsimi’nde bilinmesi gerekenler

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Covid-19 önlemleri nedeniyle geçen sonbahar ve kış etkili olamayan grip virüsü influenzanın, bu sezon daha fazla hastalık yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, memur ve bürokratlara köprüden önce son çıkışı gösterdi

Memur ve bürokratlara seslenerek, ‘iktidarın değişmesine az kaldığını’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” dedi.

‘Z kuşağı’ anketi: CHP açık ara önde

ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara birinci parti. AKP ise oransal bazda kararsızlar ve oy kullanmayacakların bile altında.

MEB rakamlarıyla Türkiye’deki yurt sorunu

Ülke genelinde milyonlarca öğrenci hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Temel atıldıktan sonra ihale yapmışlar

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesi’nde ihalenin temel atıldıktan 134 gün sonra Akfen firmasına verildiğini belirtti.

İmamoğlu: Hangi şehre gitsem vali ya izne çıkıyor ya raporlu oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hangi şehre gitsem; biri izne çıkıyor, biri raporlu oluyor, ben anlamadım yani. Valilik makamı, devlettir. Hiçbir siyasi kavramı olamaz. Ekrem İmamoğlu’na randevu vermeyen kim olursa olsun, aslında 16 milyon İstanbulluya randevu vermiyor. 16 milyon İstanbulluyu yok sayıyor. 16 milyon İstanbulluya hakaret ediyor” dedi.

Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan ‘direk’ şakası

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme için geldiği Huber Köşkü’nde ikili basına poz verdiği sırada bayrak direğinden kaynaklanan ilginç bir diyalog yaşandı.

Kulüplerin ‘token’ macerası: Galatasaray gelirde, Fenerbahçe piyasa değerinde önde

Socios.com ile başlayan Türk futbol kulüplerinin fan token macerası Türkiye’deki Bitci. com, Icrypex, Paribu gibi borsaların girmesiyle minimum 450 milyon liralık gelire dönüştü.

Şamil Tayyar AKP’deki sorunu buldu

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisini başını kuma gömmekle eleştirdi ve “Yeni hikayeye ihtiyaç var” dedi.

Yolcu olarak bindiği taksiyi çaldı: Üç gün taksicilik yaptı, uyuşturucu sattı

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İstanbul’da bir yolcu, taksi şoförün tuvalete gitmesinden faydalanıp aracı çaldı. Çaldığı araçla da üç gün boyunca taksicilik yaptı. Taksiye ‘Vur beni’ yazan yolcunun uyuşturucu sattığı da tespit edildi. Yolcunun daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Escobar’ın ‘kokain hipopotamları’ kısırlaştırılıyor

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Kolombiya, uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın ‘istenmeyen mirası’ hipopotamları kısırlaştırmaya başladı.

Nusret sabah, öğle, akşam steak yiyormuş

Britanya’nın başkenti Londra’da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla sık sık ülkede gündem olan Nusret Gökçe bu kez ilginç beslenme şekliyle konuşuluyor.