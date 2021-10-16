Temel atıldıktan sonra ihale yapmışlar

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesi’nde ihalenin temel atıldıktan 134 gün sonra Akfen firmasına verildiğini belirtti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Şahin, “Tamamen adrese teslim bu ihaleyi Meclis araştırmalıdır” dedi.

Isparta Şehir Hastanesi’nin temel atma töreni dönemin sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, vali Vahdettin Özkan, Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın katılımıyla 12 Mart 2014’te düzenlenmişti. Binanın yapımı için ruhsat alınmadan yapılan törende Akın, 755 yataklı şehir hastanesini iki-üç yılda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

Ancak törenin düzenlendiği tarihte henüz sonuçlanmış bir ihalenin olmadığı, öte yandan, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Burak Yaşar’ın müsteşarlık makamına, komisyonun ihaleyi Akfen firmasına niçin vermesi gerektiğini anlatan 15 maddelik 2,5 sayfa yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Şahin’in paylaştığı belgelere göre komisyon temel atma töreninden 134 gün sonra 24 Temmuz 2014’de saat 14:00’te ihaleyle ilgili kararını verdi. Kararda altı kişinin imzası bulunurken, komisyon üyesi Nurten Seyhan, ihaleden önce temelin atıldığını da hatırlatıp muhalefet şerhi koydu. Nurten Seyhan, şerh gerekçesini tutanağa şöyle geçirdi: “İhale süreci sonuçlandırılıp, ihale komisyon kararı almadan ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve bakanlık yetkilileri ile birlikte 12 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi’nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleşen temel atma töreni hukuka aykırıdır, ihale komisyonunu zor durumda ve zan altında bırakılmıştır.”

CHP’li Şahin’in konuyu TBMM’ye de sunduğu, ihale süreci tamamlanmadan gelecekte ihaleyi alacak şirket yetkilileriyle temel atılmasının gerekçesini sorduğu belirtildi.