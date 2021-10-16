CHP grup başkan vekillerinden Soylu’ya yanıt: Efendine sağdık kal

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısı hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ayrı ayrı yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabı üzerinden bürokratlara seslenmiş “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” demişti.

Soylu ise, CHP liderine Twitter hesabı üzerinden şunları söylemişti: “Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, ‘Heyyt!’ demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ’ye mi sordurursun. Milletimiz senin ‘NE’ olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu…”

Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş.

Çok korktuk(!)



Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun.



Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 16, 2021

Altay, Özkoç ve Özel bu paylaşıma ayrı ayrı yanıt verdi.

Soylu’nun hesabını etiketleyen Özkoç, şunları kaydetti: “Ne o Peker’in Sülü’sü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun! Efendine sadık kal otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz…”

Ne o Peker'in Sülü'sü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun! Efendine sadık kal otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz… @suleymansoylu — Engin Özkoç (@enginozkoc) October 16, 2021

Soylu’nun tweet’ini alıntılayan Altay ise şunları yazdı: “Mafyanın şamar oğlanı haline gelen @suleymansoylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftirayla kurtaramaz. Önce mafyadan 10 bin dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. #Azkaldı”

Mafyanın şamar oğlanı haline gelen @suleymansoylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. #Azkaldı https://t.co/a1rbx8NNx3 — Engin ALTAY (@enginaltaychp) October 16, 2021

Özgür Özel, ise şunları ifade etti: “Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı’na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli, öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! Hadsiz!!!”