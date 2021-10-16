MEB rakamlarıyla Türkiye’deki yurt sorunu

Ülke genelinde milyonlarca öğrenci hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Ögrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleri ile parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise öğrencileri yalancılıkla suçladı.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamları da Türkiye’deki yurt sorununu destekler nitelikte.

MEB’in 2020- 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin istatistiklerine göre ülkede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı toplam yurt sayısı 769. Türkiye genelinde devlet yurtlarının toplam kapasitesi yaklaşık 700 bin kişiye barınma imkanı sunabilecek büyüklükte.

Türkiye’de uzaktan öğretim ve açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere üniversite öğrencisi sayısı ise 8 milyon 240 bin 997. Örgün eğitimde okuyanların sayısı ise 3 milyon 800 binin üzerinde.

Dikkat çeken diğer bir konu ise özel yurtların kapasitesine ilişkin. Türkiye’de özel yurt sayısı KYK yurdundan fazla.

MEB istatistiklerine göre dernek, vakıf, şahıs, kamu, ticari özel, vakıf üniversitesi, üniversite ve diğer tüzel kişiler olarak ayrı ayrı adlardırılan toplam yurt sayısı 4 bin 406. Bunların toplam kapasitesi ise 442 bin 245.

Özel ve devlet yurtlarının ülkedeki toplam kapasitesi ise 1 milyon 138 bin 79.

İstanbul ve Ankara’da durum ne?

İstanbul’da 1,2 milyon, Ankara’da ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan toplam 320 bin öğrenci var.

Milli Eğitim’in 2020- 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin raporuna göre İstanbul’da 21 devlet yurdu bulunuyor. İstanbul’daki devlet yurtlarının toplam kapasitesi ise 24 bin 651. Buna karşı kentte, 604 özel yurt bulunuyor, kapasitesi ise 94 bin 168.

Ankara’da da durum pek farklı değil.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 32 yurdun toplam kapasitesi 27 bin 225. Başkentte ise 58 özel yurt var.