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Yaramazlara biraz batar!

Şamil Tayyar AKP’deki sorunu buldu

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisini başını kuma gömmekle eleştirdi ve “Yeni hikayeye ihtiyaç var” dedi.

Ekonomideki tüm göstergeler ciddi bir krizi işaret etse de başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP ve hükümet yetkilileri ‘ekonominin uçuşa geçtiğini’ öne sürüp bu görüşü mega projeleri ve askeri yatırımları örnek göstererek desteklemeye çalışıyor. Erdoğan’sa sık sık ülke ekonomisini AKP iktidarı öncesi dönemle kıyaslayıp o dönemi yaşayanların tecrübelerini gençlere aktarmasını istiyor.


AKP’li Tayyar’sa bunlara sosyal medya hesabında şu paylaşımla tepki gösterdi: “Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir. Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var.”

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AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?