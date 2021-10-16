Yolcu olarak bindiği taksiyi çaldı: Üç gün taksicilik yaptı, uyuşturucu sattı

İstanbul’da bir yolcu, taksi şoförün tuvalete gitmesinden faydalanıp aracı çaldı. Çaldığı araçla da üç gün boyunca taksicilik yaptı. Taksiye ‘Vur beni’ yazan yolcunun uyuşturucu sattığı da tespit edildi. Yolcunun daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Beylikdüzü’nde Adülsamet Karataş isimli bir kişi babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyleyerek taksiye bindi. TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. O sırada şoför Şah Murat Atabey de tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi.

Takside bekleyen Karataş, üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı. Aracının çalındığını anlayan şoför polisi aradı.

Araç üç gün sonra Avcılar’da bulundu. Karataş, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayınca, lastiklere ateş açıldı. Patlak lastiklerle kavşak etrafında dört tur atan Karataş daha sonra araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Yapılan taramadan sonra Karataş’ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı.

‘Uyuşturucu satıyormuş’

Taksinin sahibi Atabey şöyle konuştu: “Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40’tan fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını versin”