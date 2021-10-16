İstanbullular sebze ve meyveyi çöpten topladı: ‘Ekonomi bu durumda’

İstanbul’da bazı vatandaşlar bir semt pazarından kalan artıkları toplarken görüntülendi. Pazardan çıkan bir kişi şöyle konuştu: “Ben köy çocuğuyum. Şu an hasat zamanı ve en bol mevsim ama yine de kimse bir şey alamıyor. Ekonomi bu durumda.”

Sade Vatandaş isimli Youtube kanalı Üsküdar ilçesindeki semt pazarını görüntüledi. Görüntülerde pazardan arda kalan çöpe atılmak için bırakılan sebze ve meyveleri toplayanlar kayda geçti.

‘Tanıyan olur diye etrafa bakıyorlar’

Bir pazarcı her hafta aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, “İnsan yerlerden topluyorlar ve etrafına bakıyorlar ki tanıyan biri olur da üzülürüm diye” dedi.