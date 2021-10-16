Kulüplerin ‘token’ macerası: Galatasaray gelirde, Fenerbahçe piyasa değerinde önde

Socios.com ile başlayan Türk futbol kulüplerinin fan token macerası Türkiye’deki Bitci. com, Icrypex, Paribu gibi borsaların girmesiyle minimum 450 milyon liralık gelire dönüştü.

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Dünyada çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de henüz kripto paralar ve borsaları düzenlenmiş değil. Fakat bu durum, global fan token fırtınasına Türk futbol kulüplerinin katılmasına engel olmadı. Süper Lig’den veya alt ligden kulüpler rekabette geri kalmamak için kapısını çalan bu gelir çeşitlendirmesine “Hayır” demedi.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre Türk futbol kulüplerinin fan token geliri minimum 450 milyon lira düzeyinde.

Galatasaray’ın başlattığı NFT satışlarıyla bu gelir ise daha da arttı. İlk 100 serilik NFT’ler 185 bin avro, bugünkü kurla 1 milyon 980 bin lira gelir elde etti. İkinci ve üçüncü serilerin de satışlarının tamamlanmasıyla NFT geliri bugünkü kurla 43 milyon lirayı aşacak.

Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United gibi birçok dünya devinin çoktan var olduğu pazarda Galatasaray ayrıca öncülerden biri olmuştu. Global bir borsada doğrudan listelenme etkisiyle Galatasaray token, kripto para camiasının jargonuyla halka arzından bu yana 7,6X yaptı.

Fenerbahçe ise yerelden globale farklı bir modeli tercih etti. İki farklı token seçeneği ile çıkılan halka arzın ardından 15 lira ve 30 liralık tokenların performansı 2,3-4,6X arasında.

Bitci.com’da arz edilen diğer birçok coin ise Bitcicoin paritesiyle halka arz edildiği ve işlem gördüğü için TL performansı çoğunlukla Bitcicoin’in fiyat performansına bağlı. Bitcicoin’in fiyat performansının zayıf olduğu dönemler taraftar token performansını da düşürüyor. Elbette yükselmesi durumunda bu mekanizma tersine işliyor.

Piyasa değeri en yüksek FB Token

Piyasa değeri açısında bakıldığında ise sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en tepede Fenerbahçe Token yer alıyor. Fenerbahçe Token’ın piyasa değeri 1 milyar 976 milyon lirayı buluyor.

Bu piyasa değeri PSG’nin piyasa değerinin 2,8, Barcelona’nın piyasa değerinin ise 3,4 katı. Fenerbahçe Token’ın piyasa değeri Galatasaray’ın piyasa değerinin ise 7,2 katı.

Elbette Socios tokenların arz modeliyle Fenerbahçe Token’ın arz modeli arasında büyük bir fark var. Bu fark, Socios’un Galatasaray, PSG, Barcelona gibi fan tokenlar için beş yıllık anlaşmalar yapıyorken Fenerbahçe’nin Paribu anlaşmasının 25 yıllık olması.

Fenerbahçe Token için kilitli tokenların açılma tarihleri de önemli bir dönüm noktası. 15 Mayıs 2022’de 15 liralık tokenların kilidi açılmaya başlayacak ve 15 ay boyunca her ay 1,33 milyon adet token açılacak. Ve 15 ayın sonunda kilidi açılmış token sayısı 20 milyon adede ulaşacak.