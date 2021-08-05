Fenerbahçe, taraftar token projesi için Paribu ile anlaştı

Fenerbahçe, kripto para platformu Paribu ile ‘Fenerbahçe Token‘ için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fotoğraf: Fenerbahçe, Paribu

Süper Lig kulüpleri arasında giderek yaygınlaşan taraftar token projelerine Fenerbahçe de dahil oldu.

Başkan Ali Koç’un geçen hafta yaptığı,“En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız” açıklamasının ardından bugün anlaşma haberi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token’ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır. Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir.“

Tokenların ön satış süreci 9-13 Ağustos’ta.

Fenerbahçe’nin anlaşma kapsamında 200 milyon TL’lik gelir elde edeceği belirtiliyor.

Avrupa’da Barcelona, Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin de kullandığı taraftar token uygulaması, Türkiye’de Galatasaray ve Trabzonspor’un attığı adımlarla gelişti.

Token ile kripto paranın farkı

Bir kripto para birimi yani coin ile bir token arasındaki en büyük fark, kripto para birimlerinin kendi blokzincirine sahip olmasıdır. ‘Token’lar, merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran Ethereum, Bitcoin, Waves gibi bir blokzincir üzerine inşa edilir. Bu ağdan ayrılıp kendi ağını oluşturması durumunda ise coin olur.