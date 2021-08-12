Fenerbahçe, ‘token’ ön satışından 268,5 milyon elde etti

Fenerbahçe, Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında yapılan ‘token’ ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Paribu ile anlaşmayı geçen hafta duyurmuştu. Taraftar ‘token’i olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunan bu anlaşma kapsamında ‘Fenerbahçe Token’inin Paribu üzerinden 7/24 satın alınabileceği duyurulmuştu.

Token’ın lansmanında Bloomberg HT’ye konuşan Paribu CEO’su Yasin Oral, 30 liradan 500 bin ‘token’ın ön satışının tamamlandığını, dokuz ay boyunca transfer edilmemesi koşuluyla 15 TL’ye satılan ‘token’ların ise neredeyse tümünün satıldığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İlgili kurumlar devletle çalışmalarını yapıyor. Eylül ayı gibi bir pilot bir uygulama gelmesi söz konusu” ifadelerini kullanmıştı. Koç, regülasyon çalışmalarının Paribu gibi işbirliklerine fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtmişti. Kripto paraların geri dönüşü olmayan bir realite olduğunu vurgulayan Koç, yasaklama ve engellemenin değil düzenlemenin olacağını söylemiş, düzenlemeyle sektörün daha güvenilir olacağını ve pastanın daha büyüyeceğini ifade etmişti.

KAP’a yapılan ayrı bir açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtilmişti.