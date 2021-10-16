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Yaramazlara biraz batar!

İTÜ’de ‘atanmış’ rektörden ‘seçilmiş’ rektöre engel: Talimatla girişini yasakladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in üniversitenin kampüsüne girmesine izin verilmedi.

Sağlamer 1996-2004 yılları arasında İTÜ’de rektörlük yaptı. Yeni rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atamıştı.


Aynı zamanda üniversitenin vakfında mütevelli heyeti başkanı olan Sağlamer, arabasıyla okula girmek istediği sırada kapıdaki güvenlik görevlisi “Rektörlükten talimat var” diyerek bunu engellenmek istedi. Sağlamer aracından inerek “Ben girerim oğlum” dedi ve kampüse girdi.

O anların görüntüsünü CHP İstanbul eski milletvekili Binnaz Toprak paylaştı ve şöyle dedi: “İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Gülsün Sağlamer’i atanmış yeni rektör kampüse sokmuyor! Ülkede ne saygı kaldı, ne ayıp! Kimse bize ‘değerlerimizden’ falan söz etmesin.”

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