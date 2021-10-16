Escobar’ın ‘kokain hipopotamları’ kısırlaştırılıyor

Kolombiya, uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın ‘istenmeyen mirası’ hipopotamları kısırlaştırmaya başladı.

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1993’te polis tarafından öldürülen dünyanın en tanınmış uyuşturucu baronu Escobar, ülkeye bir dişi ve bir erkek hipopotam dahil olmak üzere egzotik hayvanları kaçak yolla getirmişti.

Escobar’ın başkent Bogota’nın 250 kilometre kuzeybatısında yer alan lüks malikanesi Hacienda Napoles’deki hayvanların çoğu hayvanat bahçelerine yerleştirilmişti. Lojistik olarak taşınması zor olan hipopotamlar ise muhtemelen ölür düşüncesiyle orada bırakıldı.

Ancak yetkililerin düşündüğü gibi olmadı. ‘Kokain hipopotamları‘ olarak bilinen hayvanlar doğal bir avcının da bulunmadığı Güney Amerika’da üremeye başladı.

Kolombiya hükümeti sayıları 80’de fazla olan hayvanların 24’ünü kısılaştırdı.

Kolombiyalı çevreciler, bugün doğal yaşam alanları Afrika dışındaki en büyük sürü olduğuna inanılan hipopotamların istilacı bir tür olduğunu ve yerel faunaya zarar verdiğini söylüyor.

Ülkenin en önemli akarsularından birinde, Magdalena Nehri’nde yayılmaya başlayan hipopotamların yerel ekosistemi birçok şekilde etkileyebileceğinden endişe ediliyor. Bilim insanları hipopotamların, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan denizayısı gibi türleri yerlerinden etmek, nehirlerin kimyasal yapılarını değiştirmek gibi olumsuz etkilere işaret ediyor.