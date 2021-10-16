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Yaramazlara biraz batar!

Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan ‘direk’ şakası

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme için geldiği Huber Köşkü’nde ikili basına poz verdiği sırada bayrak direğinden kaynaklanan ilginç bir diyalog yaşandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın servis ettiği görüntülerde Erdoğan ve Merkel cumhurbaşkanlığının İstanbul Tarabya’daki yerleşkesi Huber Köşkü’nün balkonunda basına poz verdi.


İki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince aşağıdan biri “Aranıza direk giriyor” diye uyardı.

Bu seslenişinin bir karşılık bulmaması üzerine aynı cümle birkaç kişi tarafından daha tekrarlandı.

Erdoğan sonunda aşağı doğru “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” diyerek gülümsedi.

Görüntülerde, iki liderin aynı yerde durmaya devam etmesi üzerine fotomuhabiri olduğu tahmin edilen kişinin “Yahu bir tık sola geçeceksiniz” diyerek ‘serzenişte’ bulunduğu duyuluyor.

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