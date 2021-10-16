9 soruda: Covid-grip ‘ortak mevsimi’nde bilinmesi gerekenler

Covid-19 önlemleri nedeniyle geçen sonbahar ve kış etkili olamayan grip virüsü influenzanın, bu sezon daha fazla hastalık yapması bekleniyor.

Ne grip geçirmek Covid-19’a ne de Covid-19 atlatmak gribe karşı bağışıklık sağlıyor. Her ikisi için de en etkili korunma yöntemi aşılanmak, maske takmak, mesafe ve hijyene özen göstermek, kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak.

Aynı anda Covid-19 aşısı ile grip aşısını yaptırmak mümkün. En kısa sürede Covid-19 aşılarınızı ve ekim-kasım ayı sonuna kadar da grip aşınızı olmalısınız.

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İstanbul Eczacı Odası konuyla ilgili eczacılara sık sorulara yanıt verdi. İşte en çok merak edilen dokuz soru ve yanıtı:

1. Sonbahar ve kış aylarında Covid-19’la birlikte grip vakaları da görülecek mi?

Evet, aynı anda grip ve Covid-19 gibi diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanmak mümkün. Grip ve Covid-19 belirtilerinin bazıları benzer, bu da yalnızca belirtilere dayanarak aralarındaki farkı söylemeyi zorlaştırıyor. Grip veya Covid-19 hastası olup olmadığınızı belirlemek için test yaptırmanız önemli.

2. Grip ve Covid-19 hastalığına aynı anda yakalanabilir miyim?

Covid-19 nispeten yeni bir hastalık olduğundan, grip hastalığının bir kişinin Covid-19’a yakalanma riskini nasıl etkilediği hakkında çok az bilgiye sahibiz. İnsanlara aynı anda hem grip virüsleri hem de Covid-19’a neden olan virüs bulaşabileceğini biliyoruz. Grip aşısı olmak grip ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonlara karşı en iyi korunma yöntemi. Aynı şekilde Covid-19’a karşı da en iyi korunma yöntemi aşı.

3. Grip olursam, Covid-19’a yakalanma riskim artar mı?

Sadece belirtilere bakarak iki hastalığı birbirinden ayırmak mümkün değil. Doktorunuz grip, Covid-19 veya başka bir hastalığınız olup olmadığını doğrulamak için test isteyebilir.

4. Grip ve Covid-19 belirtileri benzer olduğundan, grip veya Covid-19 olup olmadığımı nasıl bileceğim?

Grip aşıları, Covid-19’a karşı koruma sağlamak için hazırlanmamıştır. Grip aşısı, Covid-19’a yakalandığınızda hastalık belirtilerini hafifletir, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltır.

5. Grip aşısı Covid-19’a yakalanma riskini artırır mı?

Grip aşısı yaptırmanın Covid-19 veya başka herhangi bir corona virüsünden hastalanma riskinizi artırdığına dair hiçbir veri yok.

6. Covid-19 şüphesi olan ya da tanı almış birine grip aşısı yapılmalı mıdır?

Hayır. Semptomları olsun ya da olmasın, Covid-19 şüphesi olan veya tanı almış kişiler için grip aşısı, izolasyonu sonlandırma kriterlerini sağlayana kadar ertelenmeli.

7. Covid-19’dan iyileşen biri ne zaman grip aşısı olabilir?

Grip aşısı hastanede ve evde izole edilen hastalara göre farklı olabilir. Hastanede gözetim altındaysanız aşınızın zamanlamasına doktorunuz karar verecektir. Genel olarak evde olan hastalar, Covid-19’u başkalarına bulaştırmaması için izolasyondan çıkma kriterlerini (hiçbir semptomu olmasa bile) karşılayana kadar beklemeli. Bu sürecin ardından kişinin herhangi bir özel bir durumu mevcut değilse grip aşısı olmasında sorun yok.

8. Grip tedavisi için kullanılan antiviral ilaçların Covid-19 üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?

Grip tedavisi için kullanılan antiviral ilaçlar SARS-CoV-2 virüslerine karşı hiçbir aktiviteye sahip değil ve Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girmez. İnfluenza (grip) komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında olan bir hastaya SARS-CoV-2 ve influenza virüsü koenfeksiyonu (aynı anda gelişen enfeksiyon) teşhisi konulursa, influenza için antiviral tedavi almalı.

9. Maske takarsam ve sosyal mesafeyi uygularsam grip aşısına ihtiyacım olur mu?

Evet, maske takmak ve fiziksel mesafeyi korumak, sizi ve çevrenizdekileri grip ve Covid-19’a neden olan virüslerden korumaya yardımcı olur. Bununla birlikte, grip olma riskini ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonları azaltmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.