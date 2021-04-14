Akşam Postası / 14 Nisan 2021

1. Sadece iki kentte vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfustaki vaka sayısında en çok artışın ve azalışın görüldüğü kentleri duyurdu.

2. İflas riski azaldı, yabancı yatırımcıların iştahı kabardı: Fırsat peşindeler

Türkiye’nin borçlarını ödeyemeyip temerrüde düşmesi riskinin azaldığını düşünen bazı yabancı yatırımcılar, ülkedeki ‘fırsatları’ değerlendirmek için harekete geçmiş.

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3. Bir mahkeme nihayet ‘makul şüphe’ buldu: ‘Kayıp 128 milyar’da değil ama… afişinde

CHP’nin parti binalarına astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin kaldırılma gerekçesine dair iki mahkeme kararı daha ortaya çıktı.

4. ‘128 milyar’a sıfır tolerans

İstanbul’da CHP ilçe örgütlerinin astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler, geceyarısı binalardan indirildi.

5. Erdoğan’dan Kanal İstanbul mesajı: Montrö’yle yakından uzaktan alakası yok

Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul projesi için “Montrö Sözleşmesi’yle yakından uzaktan alakası yok” dedi.

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6. Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik’e beraat

Bağımsız milletvekili Tuma Çelik, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

7. Kılıçdaroğlu dahil: 10 vekilin daha fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekilinin daha dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.

8. Demirtaş’tan hakime: Bir hayrınızı göreyim

Eski HDP lideri mahkeme heyetine şöyle seslendi: “SEGBİS’i kapatmayın, annem babam 1.5 yıldır buraya gelemiyorlar Diyarbakır’da olduklarından, şimdi oradalar. Hiç değilse yargılanıyor olmanın bir hayrını göreyim annem ve babama bu yolla sesimi duyurayım.”

9. Beklenen yanıt geldi: Erdoğan, ‘diktatör’e ‘densiz’ ve ‘terbiyesiz’le karşılık verdi

Cumhurbaşkanı, kendisine ‘diktatör’ diyen İtalya başbakanının açıklaması için ‘tam bir densizlik, tam bir terbiyesizlik’ dedi.

10. Elektrikli scooter sayısına sınır getirildi

Elektrikli scooter için sayı sınırı getirildi. Büyükşehirlerde her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde izin verilebilecek.

11. RTÜK, bu kez de ‘Arka Sokaklar’a daldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’, popüler polisiye dizisi ‘Arka Sokaklar’daki bazı sahnelerden ötürü yayıncı Kanal D’ye idari para cezası kesti. Gerekçe manevi değerleri görmezden gelen ve şiddet içeren sahneler.

12. Eski başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Erzincan’da 15 Kasım 1935’te doğan Akbulut, Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucularındandı.

13. Mısır’la ilişkilerde yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıllardır diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır’la ‘yeni bir dönem’ başladığını ifade ederek bakan yardımcıları düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi.

14. Dört yaşındaki kızını aşağı atmaya kalktı!

Fotoğraf: AA

Adana’da dört yaşındaki kızını rehin alarak aşağı atmakla tehdit eden baba, gözaltına alındı.

15. Türkiye’de kripto para kabul eden ilk otomotiv firması

Royal Motors, bugünden itibaren Türkiye’de kripto parayla ödeme kabul eden ilk otomotiv firması olacağını duyurdu.

16. Telefonunuz ıslanırsa ne yapmalı? (İpucu: Boşuna pirince yatırmayın)

Birçok akıllı telefon suya dayanıklı olarak satılsa da sudan hiç etkilenmediği anlamına gelmiyor. Bu durumda yapabileceğiniz şeyler var ve hayır, pirince yatırmak bunlardan biri değil.

17. Twitter’da ‘Erkan Oğur şoku’: Atlatabilen var mı; hiç oldun; AKP liyakati tutturdu…

Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına yardım ederek düzenlemesini yapması Twitter’da gündem oldu.

18. Yeni şarkısından öğrendik ki Mick Jagger da olsan salgında eve kapanınca çok sıkılıyorsun

Mick Jagger’ın yayınladığı pandemi temalı yeni solosu gösterdi ki rock star da olsanız salgın koşullarında eve kapanmak çok sıkıcı.

19. Online derste regl olduğu için tuvalete gitmek isteyen öğrenciye öğretmen ‘akıl verdi’: Kendini kontrol etmeyi öğren

Kanada’da bir lise öğrencisi online ders sırasında regl olduğu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istedi. İzin alamadığı gibi ‘kendini kontrol etmeyi öğrenmesi’ söylendi.