Özal’ın halefiydi: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Akbulut ve Özal… (Fotoğraflar: AA)

AA’nın haberine göre Akbulut, bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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Akbulut, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesiydi.

Akbulut kimdir?

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Erzincan’da 15 Kasım 1935’te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir’de, ortaokulu Samsun’da, liseyi ise Erzincan’da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı görevinde bulundu.

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Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983’teki genel seçimde ANAP Erzincan milletvekili olarak TBMM’ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984-6 Eylül 1987 tarihlerinde Turgut Özal tarafından kurulan 45’inci hükümette içişleri bakanı olarak görev aldı.

1987’deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989’a kadar sürdürdü.

Turgut Özal’ın 1989’da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut’un başbakanlığında 47’nci hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989’daki ANAP 1’inci Olağanüstü Kongresi’nde Özal’dan boşalan genel başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

Akbulut, 15 Haziran 1991’de gerçekleştirilen ANAP Kongresi’nde Mesut Yılmaz’a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM başkanı seçildi ve bu görevini 2000’e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2’nci turun ardından geri çeken Akbulut, 2002’de ANAP’tan istifa ederek Doğru Yol Partisi’nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP’nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM’ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbuluti üç kız çocuğu babasıydı.