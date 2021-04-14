Erdoğan söylemese haberimiz olmayacak: İşsizlikte iyi bir noktaya gelmişiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre ‘işsizlikte iyi bir noktaya gelmişiz.’

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Son olarak TÜİK mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13.4 olarak açıklamıştı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da şubat ayında yüzde 28.3 olarak kaydedildi.

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Buna karşılık Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi’ne (DİSK-AR) göre TÜİK’in ‘âtıl işgücü’ dediği ‘geniş tanımlı işsizlik’ oranına göre Türkiye’deki işsiz sayısı 10 milyonun üzerinde.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde düzenlenen söyleşide gençlerin soruları yanıtladı.

“Birçok genç üniversitelerden başarılı bir şekilde mezun oluyor fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba bir planlama sorunu mu var?” sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

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“Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsurdu şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık fakat bu Kovid meselesi sebebiyle turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Hem sağlıklı olanlar için hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. Garanti noktasında iş nereye geliyor? Kalifikasyona geliyor. Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispat edebiliyorsa bir genç iş bulur.”