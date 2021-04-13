DİSK’e göre işsiz sayısı bir yılda 3 milyon arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi’ne (DİSK-AR) göre Türkiye’deki işsiz sayısı 10 milyonun üzerinde.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DİSK-AR’ın raporunda, TÜİK’in mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13.4 olarak açıkladığı belirtildi. DİSK’in ‘geniş tanımlı işsizlik’, TÜİK’in ise ‘âtıl işgücü’ olarak adlandırdığı oranın da yüzde 28.3 olduğu anımsatıldı.

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Raporda, TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplama sonucu, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısının şubatta 10 milyon 20 bin olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Geçen yılın şubat ayında 7 milyon 70 bin, geçen ocakta ise 10 milyon 511 bin olan sayı, bir yılda 2 milyon 950 bin artmış, son bir ayda ise 491 bin azalmış oldu.