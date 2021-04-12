İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.7 puan artış ile yüzde 13.4’e çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TÜİK geçen ay itibariyle işgücü istatistiklerinde revizyonlara gitti. Verileri üç aylık ortalama yerine ilgili ay olarak açıklamaya başladı.

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Yeni sistemde açıklanan verilere göre şubat ayı işgücü istatistikleri şöyle:

*İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.7 puan artış ile yüzde 13.4 oldu.

*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye çıktı.

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*İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4’e geriledi.

*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 28.3 oldu.

*Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.5 olarak kaydedildi.