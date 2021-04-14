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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, fezlekeye ‘bayram etti’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi dahil 10 milletvekilinin daha dokunulmazlık dosyasının TBMM başkanlığına sunulması hakkında, “Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP lideri Twitter üzerinden, “Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış… Hodri meydan” yazarak bir video paylaştı.

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“Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok” diyen ana muhalefet lideri, şunları kaydetti: 128 milyar doların nereye gittiği belli değil, gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. Gündeme değiştirmek gerekiyor, algıcıların algıları tutmadı.

Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar, ‘Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız’ diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin… Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan.”

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