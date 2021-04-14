İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi engelli genci dövdü!

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir engelli bir genci dövdü.

Demir’in İstanbul’da katıldığı bir toplantıda kaydedilen görüntüde engelli bir genci dövdüğü, dahası salondaki bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü.

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Görüntü sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden ‘as başkan’ ünvanlı Demir’in adı kaldırıldı.

‘Camia olarak utanç duymaktayız’

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, ‘görüntünün yakın zamanda çekildiğini tahmin ettiklerini’ belirterek Kihtir şunları söyledi: “Haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayım. İlgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz.”