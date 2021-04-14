Altan ve Ilıcak’ın hapis cezaları bozuldu: Altan’a tahliye kararı

Yazar Ahmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım‘dan aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu.

Altan’ın bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

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Darbe girişimi soruşturmaları kapsamında ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan Ahmet Altan’a 10 yıl altı ay, Ilıcak sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Her iki sanık hakkındaki hüküm Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Altan’ın tahliyesine karar verdi.

Daire, bozma kararını, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7’nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmamasına dayandırdı.

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Davanın geçmişi

Ilıcak ve Altan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce önce ‘darbeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu. Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Altan’a 10 yıl altı ay, Ilıcak’a ise sekiz yıl dotuz ay hapis cezası vermişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararları temyize götürülmüştü.

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