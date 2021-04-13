Ahmet Altan, Türkiye’yi mahkum ettirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yazar Ahmet Altan davasında Türkiye’yi mahkum etti.

2015 darbe girişiminden sonra tutuklanan yazar Ahmet Altan’ın başvurusunu karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin hak ihlalinde bulunduğuna karar verdi.

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Altan’ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna varan mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvence altına alınmış ’emniyet ve güvenlik’, ‘adil yargılanma’ ve ‘ifade özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Kararda “Başvurucunun (Ahmet Altan) hiçbir eylemi Türk hükümetini devirmeye yönelik bir planın parçası olduğuna işaret etmiyor” dendi.

Devlet, Altan’a manevi tazminat olarak 16 bin avro ödeyecek.

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Altan, 12 Ocak 2017’de AİHM’e bireysel başvuruda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Altan, 23 Eylül 2016’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Altan, 16 Şubat 2018’deki ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019’da ‘darbeye teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan’a ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza verilmesine hükmetti.

Bozmaya uyan yerel mahkeme, 4 Kasım 2019’da bu kez ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezası verdiği Altan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul başsavcılığının 6 Kasım 2019’da tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 13 Kasım 2019’da tekrar tutuklandı.