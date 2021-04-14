Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Danimarka Sağlık İdaresi, Oxford Üniversitesi ve Britanya merkezli AstraZeneca ilaç şirketinin ortak geliştirdiği aşıyı aşılama programından çıkardığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Danimarka Sağlık İdaresi’nin açıklamasında, Danimarka ile Norveç arasında yapılan ortak çalışmada, AstraZeneca aşısı ‘Vaxzevria’nın uygulanmasının ardından, aşı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu kaydedildi.

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Aşının uygulanmaya devam edilmesi durumunda, ölüm oranlarının ‘kabul edilenden yüksek’ olacağını belirten idare, Danimarka’nın salgını kontrol altında tuttuğu ve BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın aşılarından yeterli sayıda tedarik ettiği, bu nedenle AstraZeneca’nın kullanımından vazgeçildiğini aktardı.

AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulanan yaklaşık 150 bin kişiye diğer aşılardan teklif edilecek.

5.2 milyon doz AstraZeneca aşısı sipariş veren Danimarka, ortaya çıkan yan etkileri ve ölümlerin ardından aşının kullanımına 11 Mart 2021’de ara verdiğini duyurmuştu.

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Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının ‘kanda alışılmadık şekilde görülen’ pıhtılaşmalarla ‘bağlantısı bulunduğunu’ ancak bunun ‘çok nadir görülen yan etkiler’ arasında olduğunu bildirmişti.