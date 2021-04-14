Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan hakime: Bir hayrınızı göreyim

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşması 6 Mayıs 2021 tarihine ertelendi. Demirtaş’ın ilk tutuklandığı ana dosyanın Kobani dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Fotoğraf: DHA

‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında Demirtaş ve yine eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ dahil 108 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Reklam

Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının savunma yapmasına izin vermedi. Reddi hakim talebi konusunda karar verilmesi için dosyanın 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı dosyasıyla (Kobani dosyası) birleştirme konusunda muvafakat istenmesine karar vererek duruşmayı kapattı. 

Anneme ve babama sesimi duyurayım

Bunun üzerine söz alan Demirtaş, şunları kaydetti: “Muhtemelen son görüşmemiz olabilir, çünkü gıyabımda karar da kurmuşsunuz sanırım. Resmi kayda geçmiyor şu anda söylediklerim ama yine de bir şeyler söyleyeyim. Mahkemeniz ve heyetiniz beş yıla yakındır bu davayı sürdürüyor. Hiç değilse bir defa en azından hukuka davranmanızı beklerdik. Birleştirmenin sizde olması lazımdı.

Usul ekonomisi dediniz siz, dosyada esas hakkında mütalaa çıkarmak üzeresiniz, ama öbür dosyada daha ilk duruşma dahi yapılmadı. Bir bunu beklerdim doğrusu, keşke bunu yapsaydınız. İkincisi SEGBİS’i kapatmayın, annem babam 1.5 yıldır buraya gelemiyorlar Diyarbakır’da olduklarından, şimdi oradalar. Hiç değilse yargılanıyor olmanın bir hayrını göreyim annem ve babama bu yolla sesimi duyurayım.”

Reklam

Mahkeme heyeti ise dosya birleştirme kararını, “Hep tarafsızlığımızı yitirdiğimizi düşündünüz, biz de dedik ki yeni bir heyet tarafından yargılansınlar daha çok mutlu olurlar” sözleriyle savundu. 

Bunun üzerine Demirtaş, “Siz de durumun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama hadi öyle olsun” diye cevap verdi.  

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Dokuz HDP’li vekil hakkında fezleke hazırlandı

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: 108 kişi hakkında iddianame

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Yedi ilde 82 kişiye gözaltı kararı

Hafıza tazeleme dosyası (2): Selahattin Demirtaş neden tutuklu?

Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘Kobani olayları’ çağrısı: İspatla, adaylıktan çekileceğim

Erdoğan’dan Demirtaş’a: 53 Kürt kardeşimizin kanı ellerine bulanmıştır

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.