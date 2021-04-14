Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tam dört yıl altı ay 21 günün ardından: Ahmet Altan’dan ‘özgürlüğe ilk adım’

Yargıtay tarafından cezası bozulup tahliyesine karar verilen yazar Ahmet Altan serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Avukatı Figen Çalıkuşu, Twitter’dan yazarla fotoğrafını paylaşarak, “Ahmet Altan’ı biraz evvel karşıladım. Özgürlüğe ilk adım…” diye yazdı.

Reklam

Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım‘dan aldığı hapis cezaları bugün Yargıtay tarafından bozulmuştu.

23 Eylül 2016’da hapse atılan Altan’ın bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti.

Davanın geçmişi

Ilıcak ve Altan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce önce ‘darbeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reklam

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu. Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Altan’a 10 yıl altı ay, Ilıcak’a ise sekiz yıl dotuz ay hapis cezası vermişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararları temyize götürülmüştü.

Altan 4 Kasım 2019’da da tahliye edilmiş ancak dokuz gün sonra yeniden tutuklanıp hapishaneye gönderilmişti.

Altan ve Ilıcak’ın hapis cezaları bozuldu: Altan’a tahliye kararı

Ahmet Altan, Türkiye’yi mahkum ettirdi

AYM’den yazar Ahmet Altan’ın başvurusuna ret

Hafıza tazeleme dosyası (1): Ahmet Altan tam dört yıldır hapiste… Peki neden?

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Akşam Postası / 14 Nisan 2021

Bugün neler oldu, Türkiye neleri konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam 6’da Diken’den başlık başlık öğrenin.

Google’a 296 milyon lira ceza!

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet’e 296 milyon lira para cezası verdi