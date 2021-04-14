Tam dört yıl altı ay 21 günün ardından: Ahmet Altan’dan ‘özgürlüğe ilk adım’

Yargıtay tarafından cezası bozulup tahliyesine karar verilen yazar Ahmet Altan serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Avukatı Figen Çalıkuşu, Twitter’dan yazarla fotoğrafını paylaşarak, “Ahmet Altan’ı biraz evvel karşıladım. Özgürlüğe ilk adım…” diye yazdı.

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Ağlayamıyorummm bağıramıyorum haykıramıyorım tahliyeee diye..Böyle büyük sevinçlerin bile nasıl başkalarının acılarına karıştığını işte yine yaşayarak öğreniyorum bu memlekette! Darısı bu ülkenin tüm acıları için.. #hoşgeldinahmetaltan bu sefer gerçekten gel artık ama :)) — sanem altan (@AltanSan) April 14, 2021

Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım‘dan aldığı hapis cezaları bugün Yargıtay tarafından bozulmuştu.

23 Eylül 2016’da hapse atılan Altan’ın bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti.

Davanın geçmişi

Ilıcak ve Altan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce önce ‘darbeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu. Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Altan’a 10 yıl altı ay, Ilıcak’a ise sekiz yıl dotuz ay hapis cezası vermişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararları temyize götürülmüştü.

Altan 4 Kasım 2019’da da tahliye edilmiş ancak dokuz gün sonra yeniden tutuklanıp hapishaneye gönderilmişti.