Akşam Postası / 13 Mayıs 2022

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma talebiyle ilgili olarak “Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” dedi.

DİAYDER davası: Soylu’nun iddiasını jandarma çökertti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasında dosyaya jandarmanın hazırladığı rapor girdi.

Dün tahliye edilen Metin Gürcan bugün tekrar tutuklandı

‘Casusluk’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edildiği gün hakkında yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı.

Kılıçdaroğlu: Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray’dır

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray’dır” dedi.

Çalışma bakanı: Temmuzda enflasyon farkına karşı düzenleme hazırlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin, “Temmuzda emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz” dedi.

AKP’li Akbaşoğlu: Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor” dedi.

CHP’li Öztrak: Kaftancıoğlu’na hüküm Saray’ın istek ve arzusuna göre verildi

Olağanüstü toplanan CHP MYK sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul il başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir” dedi.

Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit yükseltildi

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Commerzbank araştırmacısı: Türkiye’de enflasyon çok daha yükseği görebilir

Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann, Türkiye’de Merkez Bankası’nın gerektiği müdahaleleri yapmaması halinde enflasyonun daha yüksek seviyeleri görebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un Karadeniz turu için ‘onayı olduğunu ve bölgede gördüğü ilgiden memnun kaldığını’ söyledi.

Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerine Kavala engeli

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’de temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında gelişme kaydedilmediği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine yeniden başlanmasını reddeden bir kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Dolar/TL 15,50 seviyesini test etti

Piyasalar yüksek oynaklığın olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken dolar/TL kuru 15,50 seviyesini test etti.

Musk duyurdu: 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması askıya alındı

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Türkiye’nin Paris başkonsolosluğuna saldırı

Fransa’da Türkiye’nin Paris başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.