Somalı aileler: 301 kişiyi öldürenler dışarıda, avukatlarımız içeride

CANAN COŞKUN

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının bugün sekizinci yıldönümü. Sekiz yılda maden şirketinin sahibi Can Gürkan, AKP ve MHP’nin infaz düzenlemesiyle serbest bırakılıp yaşamını yitiren her madenci için sekiz gün hapis cezasıyla ‘ödüllendirildi.’

Davanın iki avukatından Can Atalay 19 gündür, Selçuk Kozağaçlı ise 1643 gündür cezaevinde.

Soma katliamında sekiz yıldır hiçbir bürokrat ya da siyasetçiden de hesap sorulmadı. ‘Büyük patron’ Alp Gürkan için önce takipsizlik verildi, sonra beraat etti.

Katliamda yaşamını yitiren madenciler Erdoğan Köse, Uğur Çolak, İbrahim Duman ve İsmet Yılmaz’ın yakınları facianın 8’nci yıldönümünde avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay’ı hapsedenlere seslendi.

Gülfidan Köse: Durumlar belli… Ülkede adalet yok. Avukatımızı bir suçu olmadan cezaevine attılar. Can Atalay’ın arkasındayız. Biz de onun davasının peşindeyiz. Yıllarca bizi savundu. Bir bizi değil Türkiye genelinde yaşanan her iş cinayeti davasında mazlumun yanında. Bu ülkede maalesef adaletin yanında duran iyi insanların önünü böyle kesiyorlar. Bu da siyasetin baskısı… Onlar ne kadar baskı yaparsa yapsın biz de direnmeye devam edeceğiz ve Can Atalay’ın arkasında duracağız.

İsmail Çolak: Avukatlarımızın her zaman arkasındayız. Bu maden katliamı 21’inci yüzyılın en büyük işçi katliamı. Bu katliamdan sorumlu insanların hiçbiri içeride değilken çıkardıkları infaz yasasıyla tahliyelerini ve 301 insanın yakınlarının hak ve adalet mücadelesini veren avukatlarımız Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay maalesef sudan bahanelerle içeride tutuyorlar. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan avukat Can Atalay da davanın en güçlü avukatlarından biriydi. Tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Tutuklanması için talimat veren kişilerin de bir gün bu adalete ihtiyaçları olacak.

Seher Duman: 301 kişiyi Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay mı öldürmüş? 301 kişiyi öldürenler dışarıda, keyifleri yerinde. Bizi savunan avukatlar içeride. Bu adalet mi? Adalet bunun neresinde? Onlar bizi hep savundu, ben de onları her zaman her yerde savunurum.

Nagihan Yılmaz: Selçuk ağabey ve Can ağabey bizim davamızı hakkıyla savunan, o mahkeme salonlarında bağıra bağıra hakkımızı arayan avukatlardı. Hala da öyle. Onların yeri bizim için çok ayrı. Bu mücadele bu zamana kadar geldiyse ailelerin desteğinin yanında, onların bizim yanımızda olması ve yol göstermesi sayesinde gerçekleşti. Patron Can Gürkan’a ölen 301 madencinin her biri için sadece 8 gün ceza verildi. Biz davamızın her zaman arkasındayız. Avukatlarımızın da arkasındayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adaletsizliğin içinde adalet arıyoruz.

Ne olmuştu?

Manisa’daki Soma Kömür İşletmeleri’nde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facia Türkiye tarihinin ‘en fazla can kaybıyla sonuçlanan maden kazası’ydı. Günlerce süren kurtarma çalışmalarında 301 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 162 kişi yaralanmış, 432 çocuk babasız kalmıştı. Kurtarma çalışmaları bittikten sonra ölenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere 415 TL cenaze yardımı ödemesi yapıldı.

Faciadan iki ay önce madenle ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından olumlu rapor verilmişti, ancak dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, müfettişler Emin Gümüş ve Ersin Bulut dahil 12 müfettiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Kasım Özer hakkında soruşturma izni vermedi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi yıl süren yargılama sonunda ‘küçük patron‘ Can Gürkan ‘bilinçli taksir’ suçundan 20 yıl hapse çarptırıldı. Maden işletmeciliğinin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığını belirten heyet, Gürkan’ın bu işi yapmasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti. Yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan beraat etti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi de bu kararı 10 Nisan 2022’de onadı. Maden şirketinin ‘büyük patronu‘ Alp Gürkan ise takipsizlik kararıyla sanık olmaktan kurtarıldı.

Can Gürkan, 2014’te girdiği cezaevinden AKP ve MHP’nin 2019 yılındaki infaz düzenlemesiyle çıkmıştı. Yargıtay’ın onadığı ceza sonucunda 2,5 yıl daha hapiste kalması gerekiyor.

