Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit yükseltildi

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Karar, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve üç yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ncı maddesi gereğince verildiği belirtildi.