SİT alanına geri dönülmez tahribat veren ‘beach club’ durduruldu

AYŞEGÜL KASAP

Bir maden firmasının İzmir’in Çeşme ilçesinde doğal SİT alanı Altınkum plajına yapmak istediği ‘beach club’ inşaatı durduruldu. Denizin içine inşa edilen yapılar söküldü. Kaçak açılan su kuyusu da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından mühürlendi.

Buna karşın süreçte firma SİT alanına geri dönülmesi imkansız tahribatlar yaptı. Hem Çeşmeliler hem de çevre aktivistleri, mücadelenin sonuç vermeye başladığını ama henüz bitmediğini söyledi: “Yapılan tahribat mahkeme bilirkişisi tarafından tespit edilmeli ve bu firma ağır cezalar almalı.”

Fotoğraflar: Çeşme Çevre Platformu

100 yıllık ardıç ağaçları yok edildi

Diken daha önce Altınkum plajının ‘beach club’ uğruna tahrip edildiğini yazmıştı. Plajda 100 yıllık ardıç ağaçları, kum zambakları ve balık yumurtlama yuvaları yok edilmişti.

Tahribat görüntülenmesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı halkın şikayetlerine CİMER üzerinden “Altınkum plajında tahribat yoktur” yanıtını vermişti.

İzmir 2’inci Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ysa ‘vatandaşların hayal gördüğünü, bölgede herhangi tahribatın olmadığını’ öne sürmüştü.

Hem çevre aktivistlerinin hem de vatandaşların resmi makamlara şikayetleri sonuç vermeye başladı.

Bölgeye giden DSİ yetkilileri, su kuyusunu mühürledi. Jandarma yolları açtı, ruhsatsız inşaata ‘Dur’ dedi. İzinsiz olarak inşa edilen yapılar da söküldü.

Tahribatın onarılması mümkün değil

Plaj, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilköylü Atık Yönetimi Madencilik Tic. Ltd. Şti. şirketine üç yıllığına kiraya verilmişti.

Firmanın sahibi Hasan Surözü, Adana Demirspor’un eski yöneticilerinden. Aynı zamanda Türkiye ve ABD’de hizmet veren Eat&Go restoranlarının sahibi.

Yıllık 360 bin liraya doğal SİT alanını kiralayan firma, 20 bin metrekare gibi geniş alanda geri dönülmesi imkansız tahribatlar yaptı.

Söz konusu tahribatların tekrar onarılması mümkün değil. Firmaya bu tahribat için bir ceza verilip verilmeyeceği de henüz kesinlik kazanmadı.

‘Kumsalın işgalini durduracağız’

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler ve platformun avukatı Seher Gacar son gelişmelerle ilgili şöyle konuştu: “Çevre Bakanlığı’nın bu firmayla yapmış olduğu üç yıllık kira kontratı iptal edilmedikçe tehlike geçmiş değil. Çeşme Belediyesi bu kaçak yapılaşmaya işletme ruhsatı vermemeli, yapılan tahribat mahkeme bilirkişisi tarafından tespit edilmeli ve bu firma ağır cezalar almalı. Mücadele henüz bitmemiştir, hukuki başvurularımızı devam ettireceğiz. Hazine’ye ait, halkın malı kumsalın işgaline karşı duracağız.”