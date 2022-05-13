Türkiye’nin Paris başkonsolosluğuna saldırı

Fransa’da Türkiye’nin Paris başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Paris Başkonsolosluğu’na kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02:30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.

Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarı hasar aldı. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynaklar, saldırıyı ‘PKK iltisaklı oluşumların üstlendiğini’ söyledi.

Hauts-de-Seine Valiliği’nin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux’nun saldırıyı kınadığı yazıldı. Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği de söylendi.