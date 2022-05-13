Çalışma bakanı: Temmuzda enflasyon farkına karşı düzenleme için hazırlık yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin, “Temmuzda emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz” dedi.

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Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılması talepleri uzun süredir dile getiriliyor.

24 Haziran 2018’deki seçim öncesinde AKP yetkililerince ‘müjdelenen’ 3600 ek gösterge konusunda sözler tutulmamıştı. İktidarsa konuyu gündemde tutmayı seviyor.

3600 ek gösterge hakkında önceki sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kasım 2021’de 3600 ek gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocakta Meclis’e getireceğiz” demişti.

Ocaktaysa Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak. Mayıs-haziranda intikal ettiririz” demişti.

Bakan Bilgin, 19 Nisan’da ise “3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis’e gelir. Bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diye düşünüyorum” demişti. Konuyla ilgili bu hafta yapılması gereken toplantı ertelenmişti.

Bilgin, bugün Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nın düzenlediği toplantıda şunları söyledi: “3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT’liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında” dedi.

Bakan, Almanya’daki yüzde 7,4’lük enflasyonu 30 yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarcı olduğu faiz politikasıyla yüzde 70’e ulaşan enflasyon oranları hakkında özeleştiri yapan Bilgin, iktidarda olduklarını unutup ‘ülkemiz hazırlıksız yakalandı’ dedi.

Diğer yandan Bilgin, resmi verilere göre Almanya’da yüzde 7,4 seviyesinde bulunan enflasyonun yüzde 30’a dayandığını öne sürdü.

Bilgin’in sözleri şöyle: “Enflasyon fevkalade ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70’e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30’a dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.”

‘Temmuz’daki düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz’

Bilgin, daha önce kapıları kapattığı asgari ücrete ikinci zamla ilgili olaraksa şöyle konuştu: “Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurlar, işçiler için değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.”