Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un Karadeniz turu için ‘onayı olduğunu ve bölgede gördüğü ilgiden memnun kaldığını’ söyledi.

Kılıçdaroğlu bu turun ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ tartışmalarına ilişkinse “Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor” diyerek noktayı koydu.

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İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi, başkanın iktidara yakın gazetecilerle çektirdiği fotoğraf ve akabinde tepkilere verilen açıklamalar nedeniyle infial yaratmıştı.

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekrem beyin gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım” dedi.

CHP lideri şunları söyledi: “Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

‘Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor’

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusundaysa görüşünü koruyan Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Biz altılı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı altı lider birlikte belirleyecekler. Altı lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.”