Özlem Gürses aktardı: İmamoğlu ‘Gezi masrafları İBB bütçesinden’ demiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, Karadeniz gezisinde kamu kaynaklarının kullanılmadığını açıkladı ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, geziye katılan gazeteci Özlem Gürses’e gezinin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını söylemiş.

Fotoğraf: Twitter

DW Türkçe’den Eray Görgülü’ye konuşan İBB yetkilileri, “Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı” sorusunu “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” diye yanıtlamıştı.

Yetkililer, “Masraflar nasıl karşılandı” sorusunu da aynı yanıtı vermiş, masrafların kaynağını açıklamaktan kaçınmışlardı.

Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalında bir gün önceki yayınında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etmişti.

Gürses şunları söyledi: “Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs.

‘Diğer masraflar nasıl karşılanıyor. Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?’ Ekrem bey dedi ki; ‘Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'”